Es viernes, inicia el fin de semana y Netflix tiene nuevos contenidos para ver durante estos días. Lee las historias de cada contenido y elige el mejor para tu entretenimiento audiovisual desde el confort de tu casa .

Embestida

Es una película de acción y thriller que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Un huracán de categoría cinco hace estragos en un pueblo costero, pero la inundación no solo genera devastación y caos, sino que trae consigo algo mucho más aterrador: tiburones hambrientos . Con Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou.

Rabo de Peixe: Temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

Rabo de Peixe: Temporada 3

Es una serie de Porturgal de drama que ya está disponible en Netflix. Después de tres años en la cárcel, Eduardo regresa a Rabo de Peixe agobiado por los intereses económicos y políticos que amenazan con desplazar a las familias, destruir la industria pesquera y cambiar la isla para siempre. Bajo el lazo inquebrantable que los une, él y sus tres amigos deciden crear la Justicia de la Noche , un movimiento clandestino con fuertes raíces en la comunidad que opera entre las sombras para devolverles el poder a quienes llevan demasiado tiempo siendo silenciados. Con José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão.

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