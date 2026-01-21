Miércoles, 21 de Enero 2026

“Belleza Perfecta” se estrena hoy en Disney+

La serie de FX para mayores de 18 años ya se puede ver en Disney+

Por: Xochitl Martínez

"Belleza Perfecta" se estrena hoy en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

La serie Belleza Perfecta de FX se estrena este miércoles 21 de enero exclusivamente en Disney+ con los primeros tres episodios, para después estrenar uno cada miércoles de cada semana.

El mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes.

Belleza Perfecta. ESPECIAL/©DISNEY.

Los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett son enviados a París para descubrir la verdad. A medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras.

Hoy se estrena “Homo Argentum” en Disney+

Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation”, un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin”.

Belleza Perfecta. ESPECIAL/©DISNEY.

La epidemia se expande poco a poco, Jeremy, una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos, mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.

Belleza Perfecta es un thriller internacional que plantea una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?

Belleza Perfecta. ESPECIAL/©DISNEY.

El thriller es una creación del productor ejecutivo Ryan Murphy y cuenta con las actuaciones de Ashton Kutcher, Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Jeremy Pope. La temporada tiene 11 episodios en total y las últimas dos semanas serán de doble episodio estreno.

Con información de The Walt Disney Company México.

