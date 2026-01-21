La serie Belleza Perfecta de FX se estrena este miércoles 21 de enero exclusivamente en Disney+ con los primeros tres episodios, para después estrenar uno cada miércoles de cada semana.

El mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes.

Belleza Perfecta. ESPECIAL/©DISNEY.

Los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett son enviados a París para descubrir la verdad. A medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras.

Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation”, un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin”.

Belleza Perfecta. ESPECIAL/©DISNEY.

La epidemia se expande poco a poco, Jeremy, una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos, mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.

Belleza Perfecta es un thriller internacional que plantea una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?

Belleza Perfecta. ESPECIAL/©DISNEY.

El thriller es una creación del productor ejecutivo Ryan Murphy y cuenta con las actuaciones de Ashton Kutcher, Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Jeremy Pope. La temporada tiene 11 episodios en total y las últimas dos semanas serán de doble episodio estreno.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM