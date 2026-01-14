Miércoles, 14 de Enero 2026

Entretenimiento |

“Dime más mentiras: Temporada 3” se estrena hoy en Disney+

La nueva entrega de la serie estrenada un episodio cada martes en Disney+

Por: Xochitl Martínez

"Dime más mentiras: Temporada 3" ya tiene disponible sus primeros capítulos en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

Este martes 13 de enero, se estrena en América Latina la tercera temporada de la adictiva serie dramática original de Hulu, Dime más mentiras, exclusivamente por Disney+.

Dime más mentiras: Temporada 3. ESPECIAL/©DISNEY.

La nueva temporada está compuesta por ocho episodios, lanza sus primeros dos capítulos para después estrenar uno cada martes de cada semana.

En esta entrega, la trama sigue a Lucy Albright y a Stephen DeMarco, quienes han retomado su intensa relación justo a tiempo para el semestre de primavera en la Universidad Baird.

Dime más mentiras: Temporada 3. ESPECIAL/©DISNEY.

Aunque ambos prometen que esta vez será diferente, los errores del pasado complican sus buenas intenciones, y Lucy se ve involucrada en una controversia de la que preferiría mantenerse al margen. Mientras tanto, las consecuencias de lo ocurrido el año anterior obligan a sus amigos a enfrentar sus propios comportamientos destructivos.

A medida que los escandalosos secretos se propagan por el campus, las consecuencias amenazan a Lucy y a todos los que los rodean.

La serie es una adaptación de la novela homónima de Carola Lovering, quien también participa como productora consultora; y cuenta con las actuaciones de Grace Van Patten, Jackson White, Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder y Costa D’Angelo.

Las primeras dos temporadas ya están disponibles en Disney+.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM

