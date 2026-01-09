Disney+ deja correr su programación de enero y este viernes 9 de enero estrena dos nuevos contenidos, se tratan de las siguientes temporadas de dos series. Consulta las tramas, elige la que estabas esperando y prepara tu espacio para después de tus actividades cotidianas relajarte con tu entretenimiento audiovisual.

Grey’s Anatomy: Temporada 21

La serie para mayores de 14 año llega a su temporada 21 y este viernes estrena sus primeros episodios en Disney+ para el próximo viernes 23 de enero lanzar nuevos capítulos. El drama de alta intensidad sigue a un equipo de médicos del Grey Sloan Memorial, quienes enfrentan decisiones de vida o muerte a diario y buscan consuelo los unos en los otros y, a veces, algo más que solo amistad. En esta temporada, Jason George regresa como Ben Warren para formar parte del equipo de residentes de la doctora Miranda Bailey (Chandra Wilson). Completan el elenco protagónico Ellen Pompeo, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis y Niko Terho.

Mil Golpes: Temporada 2

La serie original de Hulu se estrena hoy su segunda temporada en Disney+. La historia para mayores de 16 años, lanza todos sus episodios de la trama inspirada en historias reales ambientadas en el brutal East End de Londres en la década de 1880. Esta segunda entrega, continúa un año más tarde de los acontecimientos de la primera temporada. Hezekiah es ahora la sombra del hombre que una vez fue, mientras Sugar Goodson vive distanciado de su familia y se entrega a la bebida hasta su autodestrucción. Justo cuando Wapping está a punto de caer definitivamente, Mary Carr irrumpe de nuevo en la ciudad junto a su mano derecha, Alice Diamond, dispuesta a reagrupar su banda y reclamar su corona. Como siempre, Mary tiene un plan, uno que implicará a todos aquellos que más quiere. Y esta vez es más arriesgado que nunca.

