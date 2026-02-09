Las mejores series lideran los estrenos de HBO Max esta semana, pues del 9 al 15 de febrero de este 2026 llegan nuevos episodios con actores de primera e historias que probablemente estabas esperando retomar.

Como es el caso del primer episodio de la temporada final de “Como agua para chocolate” que llega al streaming el próximo 15 de febrero, en donde por fin podremos conocer el destino de Tita de La Garza, interpretada por Azul Guaita, y Andrés Baida quien da vida a Pedro Múzquiz.

Si ya no tienes fresco el desenlace de la primera temporada, te conviene recordar que en las escenas finales Pedro Múzquiz decide unirse a los revolucionarios, una decisión que casi le cuesta la vida cuando recibe un disparo, aunque logra sobrevivir.

Por otro lado, tras la muerte de Robertito, Mamá Elena lleva a Tita a un manicomio, marcando uno de los momentos más duros de la historia; la sinopsis de la segunda temporada adelanta que, a partir de este punto, el doctor Brown tomará un papel clave.

Será él quien rescate a Tita y le ofrezca la promesa de un porvenir distinto, lleno de esperanza, sin embargo, la tranquilidad se ve amenazada cuando el regreso de Pedro despierta nuevamente una pasión prohibida.

Por otro lado, el 11 de febrero se estrena “Los puentes de Madison”, esta historia, inspirada en la novela homónima de Robert James Waller (1939–2017), se convirtió en un clásico contemporáneo del romance y de los amores que pudieron ser, pero nunca se atrevieron a existir del todo.

Tanto el libro como la película cuentan la experiencia de una ama de casa que vive en una granja de Iowa, cuya vida da un giro cuando su esposo y sus dos hijos adolescentes se ausentan un fin de semana para asistir a una feria agropecuaria.

En ese breve lapso, ella conoce a un fotógrafo de National Geographic y entre ambos surge un romance marcado por la cautela y el temor. Al final, ella deberá decidir entre continuar con su existencia predecible junto a su familia o apostar por una nueva forma de felicidad a su lado, solo cuatro días bastan para transformar para siempre el pasado y el futuro de ambos.

Estrenos de la semana en HBO Max

9 de febrero- El chico de oro (temporada 3).

11 de febrero- Los puentes de Madison.

13 de febrero- ¡Olvídenlo! (temporada 3).

13 de febrero- Ojo por ojo.

15 de febrero- Como agua para chocolate (temporada final).

Nuevos episodios

Industry T4.

La promesa.

En medio del desastre.

Mentes extraordinarias.

Masterchef celebrity Argentina.

Primal T3.

The Pitt.

El caballero de los siete reinos.

