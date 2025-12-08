Lunes, 08 de Diciembre 2025

¡Deep Purple se presentará en la Arena Guadalajara en 2026!

Esto es lo que se sabe al momento de la fecha y venta de boletos para ver a Deep Purple el próximo año

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La Arena Guadalajara abrirá sus puertas para Deep Purple en diciembre de 2026. EL INFORMADOR / NTX / ARCHIVO

La histórica banda de rock Deep Purple pisará el escenario de la Arena Guadalajara en una de las tres paradas que realizará la banda británica en nuestro país como parte de su tour mundial. La legendaria banda de rock regresa al país tras seis años de ausencia.

La Arena Guadalajara será testigo de clásicos legendarios del rock pesado como “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Child In Time”, “Perfect Strangers”, “Soldier Of Fortune” y “Hush”; canciones que podrían ser parte del setlist histórico que sonará aproximadamente en un año en el país.

Las fechas agendadas por Deep Purple son las siguientes:

  • 13 de diciembre de 2026 en la Arena Monterrey
  • 16 de diciembre de 2026 en la Arena Guadalajara
  • 19 de diciembre de 2026 en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México
ESPECIAL 
ESPECIAL 

La visita de Deep Purple se da tras celebrar más de 50 años de la aparición de “Smoke On The Water”, canción legendaria de la década de los 70 y que determinaría parte importante en la historia de la música de rock y heavy metal.

La venta de boletos se realizará a través de la boletera Super Boletos en coordinación con Music Vibe y en taquillas de la Arena Guadalajara, recinto gestionado por Zignia Live.

