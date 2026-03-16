Dr. Simi presente en Hollywood con su estrella en el paseo de la fama

El popular personaje mexicano Dr. Simi, reconocido por ser la imagen de Farmacias Similares, fue homenajeado recientemente en el famoso Hollywood Walk of Fame, un lugar emblemático donde tradicionalmente se reconocen a figuras destacadas del cine, la música y la televisión.

El reconocimiento ocurrió en el contexto de la apertura de Similandia, una tienda temática dedicada al personaje que se encuentra ubicada en el 6818 de Hollywood Boulevard. Durante el evento se presentó una “Estrella de Excelencia” dedicada a Dr. Simi, un homenaje simbólico que destaca su impacto cultural y su popularidad entre el público.

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Aunque la presencia de esta estrella ha generado conversación en redes sociales, es importante señalar que no se trata de una estrella oficial permanente del Paseo de la Fama. Las estrellas oficiales del paseo son otorgadas por la Hollywood Chamber of Commerce y se conceden principalmente a artistas del entretenimiento que han tenido una trayectoria destacada.

Por qué le otorgaron la estrella

En este caso, el reconocimiento a Dr. Simi fue entregado como parte de una iniciativa vinculada con la apertura de Similandia y busca destacar al personaje como un símbolo de bienestar, solidaridad y cercanía con el público.

Con el paso de los años, Dr. Simi se ha convertido en una figura ampliamente reconocida dentro y fuera de México. El personaje, asociado con las farmacias fundadas por el empresario Víctor González Torres, ha ganado popularidad incluso en escenarios internacionales, especialmente por el fenómeno viral de los peluches del personaje que fans suelen lanzar a artistas durante conciertos.

De esta forma, el homenaje en Hollywood representa un nuevo capítulo en la expansión cultural de este icónico personaje mexicano, que continúa ganando presencia en distintos espacios fuera del país.

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