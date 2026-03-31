¿De qué murió la conductora de Televisa, Chela Braniff?

El mundo del espectáculo nacional está de luto hoy 31 de marzo de 2026, ya que se confirmó la muerte de una conductora muy querida en Televisa, Chela Braniff. La información comenzó a circular rápidamente entre periodistas y figuras del medio, quienes lamentaron la pérdida y destacaron su legado en la televisión mexicana.

Chela Braniff falleció a los 74 años de edad, de acuerdo con Univision. La famosa conductora, reconocida por el programa “Fiebre del 2”, perdió la vida el domingo 29 de marzo y fue la propia cadena quien dio a conocer las devastadoras causas de su muerte.

Su partida ha generado una ola de mensajes de despedida, en los que colegas, amigos y seguidores han recordado su profesionalismo, carisma y la cercanía que siempre mantuvo con el público a lo largo de su carrera.

Confirman la causa de su fallecimiento

La muerte de la conductora fue confirmada por medios nacionales tan solo un día después. De acuerdo con Univision, Chela Braniff perdió la vida a causa del cáncer ; sin embargo, hasta ahora se desconoce la fecha en que le fue diagnosticado y el tipo específico de la enfermedad. La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores expresaron su pesar y recordaron su trayectoria.

Ante la devastadora pérdida, la familia de la conductora ha preferido guardar silencio y mantener su privacidad intacta, sin conceder entrevistas ni ofrecer más información de la que se ha dado a conocer. Por esta razón, también se desconocen los detalles sobre los servicios funerarios, así como el lugar donde descansarán sus restos.

Trayectoria en la televisión mexicana

Chela Braniff fue una conductora de televisión que se consagró en la pantalla mexicana durante las décadas de los setenta y ochenta. Se le recuerda con especial cariño por su participación en “Fiebre del 2” , programa que condujo junto a Fito Girón y que fue transmitido en 1979 por el Canal de las Estrellas. Su estilo cercano con la audiencia y su carisma la convirtieron en una figura entrañable de la televisión.

Además de su faceta como conductora, Braniff también se desempeñó como bailarina y diseñadora de vestuario en producciones como “La Secta del Sangrón” y “La hora marcada” , lo que demuestra su versatilidad artística y su aporte a la industria del entretenimiento en México.

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