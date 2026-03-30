CDMX recibe a Meryl Streep y Anne Hathaway en gira mundial de 'El diablo viste a la moda 2'

Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway cautivaron este lunes durante una pasarela en Ciudad de México, punto de partida de una gira que recorrerá seis ciudades alrededor del mundo para promocionar la secuela de The Devil Wears Prada ('El diablo viste a la moda 2').

“Esta película tiene mucho corazón, inteligencia, pero también diversión y alegría” , expresó Hathaway, quien compartió pasarela con Streep mientras sonaba Vogue, uno de los temas más emblemáticos asociados al filme, cuyo estreno en cines mexicanos está previsto para el 30 de abril.

Para este evento, las estrellas eligieron dos espacios icónicos de la cultura mexicana: la Casa Azul y el Museo Anahuacalli, escenarios que sustituyeron el clásico ambiente neoyorquino de la cinta por una atmósfera de inspiración prehispánica, marcada por la piedra volcánica.

Fue precisamente el Anahuacalli —último taller del artista Diego Rivera antes de su fallecimiento en 1957— donde ambas actrices dieron vida, en una pasarela nocturna, a sus icónicos personajes: Miranda Priestly y Andrea Sachs, protagonistas de la historia basada en la novela de Lauren Weisberger.

Exclusiva mundial

México es una de las grandes apuestas en taquilla de la secuela, debido al éxito que tuvo en 2006, pues fue el segundo país que registró mayor recaudación en Latinoamérica, seguido de Brasil.

Por ello, Streep reveló que esta noche el público mexicano tendría una exclusiva mundial: ver los primeros 20 minutos del filme.

“Nadie ha visto esta película, ni siquiera mi familia la ha visto, así que pongan sus teléfonos abajo” , bromeó la tres veces ganadora del Óscar.

El adelanto de la cinta dirigida por David Frankel, promete el regreso de Sachs a la revista Runway con la agridulce compañía de Priestly. Este reencuentro en el mundo de la moda traerá de vuelta los reflectores de la fama, pero también el lado hostil de la industria.

“Leí el guion, era fantástico, estoy muy contenta de que van a verla” , subrayó Streep sobre el regreso de esta historia a la gran pantalla, que estará conformada por su legendario elenco: Emily Blunt (Emily) y Stanley Tucci (Nigel), así como la aparición estelar de Simone Ashley ('Bridgerton').

En el marco de esta pasarela, organizada por Fashion Week México, las actrices también reconocieron el trabajo de 20 diseñadores mexicanos, quienes fueron los responsables de vestir a las modelos que desfilaron alrededor del famoso tacón rojo en forma de tridente, uno de los símbolos más icónicos de la producción.

Por la mañana, Streep y Hathaway también visitaron la Casa de Azul de Frida Kahlo en un encuentro donde expresaron su amor a México y agradecieron la gran recepción que el público mexicano tuvo hace 20 años al largometraje.

Las protagonistas de esta comedia de culto, que recaudó en su primera versión más de 326 millones de dólares a nivel mundial, también se presentarán en Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres.

YC