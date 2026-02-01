¿De qué murió Gerardo Taracena? Esto se sabe sobre el actor mexicano de Apocalypto

El cine mexicano está de luto. Gerardo Taracena, actor reconocido por su participación en la cinta internacional Apocalypto y en decenas de producciones nacionales, falleció este fin de semana.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial que lamentó la irreparable pérdida del histrión, sin ofrecer detalles sobre las causas de su muerte.

¿De qué murió Gerar Taracena?

Hasta el momento, no se han revelado las circunstancias de su fallecimiento ni se tiene registro público de que Taracena padeciera alguna enfermedad o problema de salud. Por ello, la noticia tomó por sorpresa a colegas, amigos y seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento a su talento.

Familiares y allegados han mantenido discreción sobre los motivos de su muerte, concentrando su atención en despedirlo en privado y agradecer las muestras de cariño del público.

Conoce la trayectoria de Gerardo Taracena

Gerardo Taracena fue un actor entregado a su oficio. Con más de 50 películas en su trayectoria, se consolidó como uno de los intérpretes más intensos y versátiles del cine y la televisión mexicana. Su salto a la fama llegó con “El violín”, película premiada internacionalmente, pero fue su participación en “Apocalypto” la que lo proyectó al mundo y marcó un antes y un después en su carrera.

Recientemente, el actor había compartido en sus redes sociales la emoción de haber participado en un proyecto con la plataforma Prime Video, lo que hace aún más sorpresiva su partida.

Gerardo Taracena deja tras de sí una huella profunda en el cine nacional, recordado por la fuerza de sus personajes, su disciplina y su compromiso con el arte escénico. Hoy, el gremio actoral y sus admiradores despiden a un artista que vivió intensamente cada papel y que, sin duda, permanecerá en la memoria del público por su inigualable entrega frente a las cámaras.

X / @andactores

