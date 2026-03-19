David Faitelson pelearía en el Ring Royale con esta curiosa condición

El periodista deportivo David Faitelson llamó la atención recientemente al mostrarse dispuesto a participar en la siguiente edición de Ring Royale, aunque dejó claro que su aceptación dependería de una condición específica dirigida al organizador, Poncho de Nigris.

La conversación surgió en redes sociales, donde Faitelson expresó su postura respecto a este tipo de espectáculos. Aunque aseguró no tener inconveniente con su realización, también advirtió sobre los riesgos que implican para la salud de quienes deciden subir al ring.

Ante estos comentarios, De Nigris reaccionó rápidamente y le propuso formar parte de la segunda edición del evento, incluso sugiriendo como rival a Cuauhtémoc Blanco. “Súbete con el Cuauhtémoc Blanco en la segunda edición. Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos”, escribió el organizador.

FACEBOOK/Poncho De Nigris

En un primer momento, Faitelson rechazó la invitación; sin embargo, más tarde reconsideró su postura. El comentarista indicó que aceptaría subir al ring sin recibir pago alguno, siempre y cuando se cumpla una condición: que se destinen 10 millones de pesos a la Teletón.

“Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación del Teletón. Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar, abrazo”, expresó.

Hasta el momento, De Nigris no ha dado una respuesta pública a esta propuesta.

Cabe recordar que la primera edición de Ring Royale se llevó a cabo el fin de semana pasado, generando gran conversación debido a las figuras que participaron. La pelea principal fue protagonizada por Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Tras el éxito del evento, ya se contempla una segunda edición. De hecho, Poncho de Nigris consultó a sus seguidores sobre posibles participantes, mencionando nombres como El Millonario, Dharius, Santa Fe Klan y C-Kan.

Por ahora, estas opciones no han sido confirmadas oficialmente, pero se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre la siguiente edición del evento.

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