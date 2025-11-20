Daniel Radcliffe le envía una carta a Dominic McLaughlin, el nuevo Harry Potter

Durante una reciente aparición en Good Morning America, Daniel Radcliffe compartió que decidió enviar una carta directamente a Dominic McLaughlin, el niño de 11 años seleccionado para dar vida al nuevo Harry Potter en la serie que prepara HBO, inspirada en los libros de J.K. Rowling.

El actor explicó que no considera necesario que quienes interpreten al famoso mago lo busquen personalmente, pero quiso tener un gesto especial con el pequeño protagonista.

“No diría que nadie que vaya a interpretar a Harry tiene que ponerse en contacto conmigo. Pero conozco a varias personas que están trabajando en la producción, así que escribí a Dominic y le mandé una carta. Él me respondió con una nota muy dulce”, relató.

A sus 36 años, Radcliffe afirmó que no quiere convertirse en “un espectro en la vida de estos niños”, refiriéndose no solo a McLaughlin, sino también a Alastair Stout, elegido para interpretar a Ron Weasley, y a Arabella Stanton, quien será la nueva Hermione Granger.

AP/ARCHIVO

Un mensaje sencillo

El intérprete del Harry Potter original recordó el contenido de la carta que envió al joven actor, un detalle que para él significó mucho. “Solo quería decirle: ‘Espero que tengas el mejor tiempo, incluso mejor del que yo tuve. Lo pasé increíble, pero deseo que tú lo disfrutes aún más’”, expresó.

Aunque en mayo de 2024 Radcliffe ya había confirmado que no tendría participación en esta nueva producción, reiteró que continuará atento al proyecto. “Estoy muy emocionado de verlo como espectador”, aseguró.

Regresos esperados

HBO también ha adelantado parte del reparto de los personajes adultos. Entre ellos se encuentran John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu en el papel de Severus Snape y Johnny Flynn como Lucius Malfoy.

Además, Warwick Davis retomará a su querido personaje, el profesor Filius Flitwick, en un guiño directo para los seguidores de las películas originales.

Radcliffe confesó que, al ver imágenes del nuevo trío de Hogwarts, tuvo una reacción instantánea de ternura y empatía:

“Solo quiero abrazarlos. Son tan pequeños. Es una locura pensar que yo estaba haciendo eso a esa edad”, comentó.

La serie ha generado grandes expectativas desde su anuncio. En abril de 2023, Casey Bloys (presidente y CEO de HBO y Max) adelantó que esta adaptación ofrecerá “la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva”, sin dejar atrás el impacto emocional de las cintas que marcaron a millones de espectadores.

La propia J.K. Rowling también ha expresado públicamente su apoyo al proyecto. Mediante su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que ha colaborado “estrechamente con los escritores extremadamente talentosos” de la producción, aunque no recibirá crédito como guionista, a diferencia de su participación en la saga de Animales Fantásticos.

“He leído los dos primeros episodios de la próxima serie de Harry Potter para HBO y son TAN, TAN, TAN BUENOS”, escribió, generando gran entusiasmo entre sus seguidores.

BB