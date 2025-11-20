El primer avance oficial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la quinta película de la popular franquicia, ya fue presentado al público. Puedes verlo a continuación.

Esta producción dirigida por Francis Lawrence profundiza en la vida de Haymitch Abernathy, ahora interpretado por Joseph Zada, mostrando una etapa poco conocida de su pasado. Desde meses atrás, el equipo detrás del filme había ido revelando a los integrantes del reparto, combinando figuras nuevas con otras ya familiares para los seguidores, quienes finalmente aparecen en acción dentro del tráiler.

¿De qué trata la precuela?

YOUTUBE/Lionsgatemovies

La historia se ubica más de veinte años antes de la primera película, en una época previa al ascenso de Katniss Everdeen como símbolo de resistencia del Distrito 12. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha transcurre exactamente 24 años antes de los hechos iniciales de la saga y narra el momento en que Haymitch, con apenas 16 años, es elegido como tributo del Distrito 12 para participar en la edición número 50 de los Juegos del Hambre.

En este nuevo capítulo del universo creado por Suzanne Collins también se incorporan varios personajes interpretados por reconocidos actores:

Mckenna Grace como Maysilee Donner

Glenn Close como Drusilla Sickle

Elle Fanning como Effie Trinket

Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

Ralph Fiennes como el Presidente Snow

Con la publicación del tráiler comenzó oficialmente la cuenta regresiva para su llegada a los cines. La producción confirmó que la película se estrenará el 20 de noviembre de 2026.

YOUTUBE/Lionsgatemovies

¿Dónde ver las entregas anteriores?

Las películas de Los Juegos del Hambre pueden verse en Prime Video. Asimismo, algunas de ellas también están disponibles en Netflix, HBO Max y Apple TV, además de encontrarse para alquiler o compra digital en distintas plataformas.

BB