“Las Locuras” se estrena hoy en Netflix

La película dirigida por Rodrigo García ya se puede ver en Netflix

Por: Xochitl Martínez

"Las Locuras" ya está disponible en Netflix. ESPECIAL/NETFLIX.

Este 20 de noviembre se estrena la película Las Locuras dirigida por Rodrigo García en Netflix, la plataforma de streaming con mayor alcance en el planeta, además de que actualmente está algunas salas de cine selectas en el país.

Las Locuras. ESPECIAL/NETFLIX.

La película de drama está conformada por seis relatos que abrazan la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite.

Las Locuras. ESPECIAL/NETFLIX.

Seis mujeres en proceso de autodescubrimiento marcados por el encierro, la autocensura y la presión social y familiar, se cruzan inesperadamente durante un día lluvioso en la Ciudad de México.

Las Locuras cuenta con las actuaciones de Cassandra Ciangherotti, Alfredo Castro, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Naian González Norvind, Raúl Briones, Ilse Salas, Fernanda Castillo, Mercedes Hernández, Roberto Sosa, Mónica del Carmen, Daniel Tovar, Vicky Araico, Natalia Plascencia con Luisa Huertas y Adriana Barraza.

