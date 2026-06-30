Messi saltó al universo de los superhéroes en un crossover con Peter Parker en un nuevo adelanto de la película Spider-Man: Brand New Day. En plena fiebre del Mundial 2026, uno de los mayores ídolos del futbol no solo conquista la cancha, sino también sorprende al mundo con esta aparición.

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Durante la vibrante Copa del Mundo, millones de aficionados alaban a sus ídolos que se acercan cada vez más a la ansiada copa de oro. En este contexto, Lionel Messi se ha consagrado como un verdadero héroe global.

El astro argentino acaba de romper un récord monumental, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los mundiales. Su nivel de juego lo eleva a un estatus casi sobrehumano, desatando la locura de sus seguidores.

Un encuentro multiversal entre Messi y Spider-Man

Por si su éxito deportivo no fuera suficiente, el capitán hizo una aparición estelar en un adelanto de la nueva película Spider-Man : Brand New Day . Este sorpresivo cameo ha dejado a los fanáticos del cine y del deporte totalmente boquiabiertos.

En el reciente avance promocional, el mismísimo Peter Parker, interpretado por el carismático Tom Holland, tiene un encuentro inesperado con el futbolista. Esta colaboración une dos mundos gigantescos que desatan pasiones a nivel internacional.

Detalles del sorpresivo crossover

La alianza estratégica entre Sony Pictures y Marvel busca aprovechar el furor del torneo para promocionar su nueva cinta. Ver al ídolo del futbol interactuar con el trepamuros es, sin duda, una jugada maestra de marketing. Cabe destacar que aún no se sabe si tendrá un papel dentro de la trama principal; este guiño es un regalo perfecto para los espectadores.

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Sin duda, este 2026 será recordado como el año en el que el Mundial y los cómics colisionaron de la forma más épica posible. Mientras se espera el estreno en cines, el mundo seguirá disfrutando de la magia del campeón sobre la cancha de juego.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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