¿Cuántos episodios tendrá "El Caballero de los Siete Reinos"?

"El Caballero de los Siete Reinos", el spin-off de la popular serie de HBO "Juego de Tronos", se estrenó el pasado domingo 18 de enero. Esta nueva producción narra las aventuras de Dunk y Egg, escritas en tres cuentos cortos por el estadounidense George R. R. Martin, creador de la serie de novelas literarias de fantasía "Canción de hielo y fuego".

Protagonizada por el actor irlandés Peter Claffley como Duncan y por el británico Dexter Sol Ansell como Egg, este spin-off sitúa a los espectadores aproximadamente un siglo antes de los eventos ocurridos en la saga principal. La trama sigue a Duncan, un joven humilde y torpe, así como a Egg, su leal escudero, quien lo acompaña en su intento por convertirse en un caballero del reino.

Entre los principales temas que aborda se encuentra la lealtad, el honor y el aprendizaje, dejando de lado las complicadas narrativas de la primera serie y ahondando más en la vida cotidiana de un habitante común y corriente de Poniente, marcando el rumbo de la historia con un tono más humano, íntimo y emotivo, centrado en el compañerismo y el crecimiento personal.

¿Cuántos capítulos tendrá la primera temporada de “El Caballero de los Siete Reinos”?

En total, la serie contará con seis episodios en su primera temporada. Cada capítulo tendrá una duración promedio de 35 minutos aproximadamente, un formato más breve y más ligero que hará pasar un buen rato a los fanáticos mientras esperan el estreno de la tercera temporada de "La Casa del Dragón", en verano de 2026.

Los capítulos del spin-off pueden verse de manera semanal por la plataforma de streaming de HBO Max, esto es, cada domingo a las 21:00 horas (tiempo centro de México). Hasta el momento ya están disponibles los primeros dos episodios, titulados "El caballero errante" y "Carne de sal dura". A continuación, te dejamos el calendario completo:

Episodio 1: Ya disponible (18 de enero)

Ya disponible (18 de enero) Episodio 2: Ya disponible (25 de enero)

Ya disponible (25 de enero) Episodio 3: 1 de febrero

1 de febrero Episodio 4: 8 de febrero

8 de febrero Episodio 5: 15 de febrero

15 de febrero Episodio 6: 22 de febrero (final de temporada)

Finalmente, cabe recalcar que la segunda temporada de "El Caballero de los Siete Reinos" está prevista para el año 2027.

