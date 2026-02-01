Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos de febrero para cada signo

Aries

Para Aries, febrero se presenta como un mes poderoso bajo la influencia de la carta del Mago, que anuncia manifestación y nuevos comienzos. Es un periodo ideal para cambiar de casa, de trabajo, iniciar un negocio propio o reinventarse por completo.

El viernes será su mejor día de la semana, con números mágicos 01, 33 y 45. El amor se fortalece y se visualizan compromisos importantes alrededor del 13 y 14 de febrero.

Durante febrero, los días clave para Aries serán el 1, 3, 7, 9, 13, 14, 18, 21, 25 y 27. Los colores rojo y amarillo potenciarán su energía, mientras que los viajes y los cambios de imagen marcarán el ritmo del mes.

Tauro

La carta del Sol ilumina el camino de Tauro, trayendo dinero, pagos pendientes, estabilidad emocional y amor correspondido. Febrero será favorable para inversiones, cambios laborales y decisiones legales, aunque deberá cuidar su espalda baja y evitar esfuerzos físicos excesivos.

Es un mes para autenticarse, dejar atrás el pasado y protegerse de envidias y chismes en el entorno laboral. Sus números de la suerte serán 5, 10 y 28, con el miércoles como su mejor día.

Tauro tendrá días especialmente favorables el 2, 6, 8, 11, 14, 16, 20, 23 y 28. En el amor, se recomienda avanzar sin prisas, mientras que el crecimiento económico llegará al organizar mejor sus finanzas y guardar dinero en efectivo.

Géminis

La carta de la Torre marca un proceso de transformación profunda para Géminis. Febrero será clave para romper con relaciones tóxicas, aclarar malentendidos y reenfocar su rumbo personal y profesional. El estrés y la ansiedad pueden afectar su salud, por lo que será fundamental meditar, caminar y desconectarse de pensamientos negativos.

Es un mes propicio para estudiar, aprender idiomas, iniciar un negocio propio y resolver asuntos legales. Sus mejores días serán el martes y fechas como el 1, 4, 9 y 20 de febrero.

En el amor, se vislumbran propuestas serias y declaraciones importantes, mientras que el arcángel Metatrón será su principal guía espiritual.Los días clave para Géminis en febrero serán el 1, 4, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24 y 27.

Cáncer

Para Cáncer, febrero traerá estabilidad económica y oportunidades de crecimiento, pero también advierte sobre envidias, mal de ojo y conflictos ocultos. La protección espiritual será clave, así como cuidar el sistema digestivo, afectado por el estrés y las emociones contenidas.

Actuar sin sobrepensar será su mayor reto. En el terreno de la suerte, Cáncer tendrá números muy especiales para juegos de azar y decisiones importantes: 11, 26 y 39.

En el amor, habrá conexiones profundas con Aries, Piscis y Escorpión, aunque un amor del pasado podría reaparecer. La abundancia llegará si confía más en sí mismo y delega responsabilidades. Cáncer tendrá mayor energía y protección los días 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25 y 28.

Leo

Leo vivirá uno de los meses más favorables del año. La carta del As de Oros anuncia triunfo, estabilidad y crecimiento económico. Febrero será ideal para cerrar contratos, invertir, viajar y fortalecer proyectos personales.

Para Leo, los días más importantes del mes serán el 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24 y 27. Deberá cuidar su salud respiratoria y moderar excesos, ya que las reuniones y celebraciones estarán a la orden del día.

El amor se encamina hacia la estabilidad y el compromiso con signos compatibles como Libra, Sagitario y Aries. Sus números mágicos serán 14, 19 y 25, y el arcángel Gabriel lo acompañará para concretar planes y protegerlo de energías negativas.

Virgo

La carta de la Estrella augura un mes de brillo y recompensas para Virgo. Febrero será propicio para cerrar contratos, resolver trámites migratorios y avanzar en proyectos personales.

No obstante, deberá prestar atención a su salud física, especialmente espalda, cuello y tensión muscular, provocadas por el exceso de estrés. Es momento de soltar el pasado, confiar en los tiempos divinos y protegerse de personas envidiosas.

Para Virgo, los números mágicos del mes serán 13, 22 y 27, con cuatro golpes de suerte marcados por las cartas. Virgo contará con días especialmente favorables el 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 23, 26 y 28.

En el amor, se presentan relaciones compatibles con Géminis, Tauro y Capricornio. La estabilidad económica se fortalece, y se anuncia una importante entrada de dinero que permitirá consolidar su patrimonio.

Libra

La carta del Emperador rige a Libra durante febrero, colocándolo en una posición de poder y liderazgo. Es un mes clave para levantar la mano en el trabajo, buscar ascensos, aumentos de sueldo o asumir nuevas responsabilidades profesionales. La economía muestra señales de crecimiento, siempre y cuando Libra se mantenga activo, en movimiento y abierto a viajar o reforzar lazos familiares.

La salud requerirá atención especial en huesos, rodillas, piernas, tobillos y cintura, por lo que se recomienda reforzar el consumo de calcio, vitamina C y realizar actividad física constante. El viernes será su mejor día, mientras que fechas como el 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 21 y 26 traerán soluciones laborales, legales y personales.

Los números mágicos serán 18, 30 y 40, con el azul y blanco como colores de protección. Febrero también marca un despertar espiritual, liberando bloqueos del pasado y abriendo paso a nuevas oportunidades.

En el amor, se visualiza estabilidad, compromiso y hasta matrimonio con Acuario, Piscis o Cáncer. El arcángel Miguel será su principal protector, ayudándole a concretar planes y fortalecer su energía.

Escorpión

Bajo la influencia de la carta de la Justicia, Escorpión recibirá en febrero las recompensas del buen karma acumulado. Todo lo positivo que ha sembrado comenzará a regresar, especialmente en el ámbito laboral. Se avecinan reajustes de personal, cambios de puesto y oportunidades para ascender, siempre que actúe con discreción y evite chismes o conflictos innecesarios.

La salud será un tema importante, especialmente en cuestiones hormonales, quistes o acumulación de grasa, por lo que se recomienda realizar chequeos médicos preventivos. Sus días clave serán el 3, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 25 y 28.

Los números mágicos 02, 07 y 48 atraerán estabilidad y oportunidades, mientras que los colores amarillo y naranja potenciarán su energía.

En el amor, se visualizan compromisos serios, embarazo o nacimiento para quienes ya tienen pareja. Sagitario, Piscis y Cáncer serán signos compatibles. El arcángel Rafael lo acompañará para sanar, equilibrar emociones y resolver problemas pendientes.

Sagitario

La carta del Loco anuncia para Sagitario un mes de madurez emocional, crecimiento personal y estabilidad económica.

Febrero será ideal para cambiar de trabajo, cerrar contratos, invertir y realizar compras importantes, especialmente relacionadas con vehículos o bienes materiales. Sagitario será uno de los signos más favorecidos en temas de riqueza durante el mes.

Deberá cuidar los excesos, el insomnio y los vicios, priorizando hábitos saludables. Sus mejores días serán el 3, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25 y 27, con el miércoles como día clave.

Los números mágicos 23, 34 y 77 traerán cinco golpes de suerte, mientras que el verde y blanco serán sus colores de protección. En el amor, se recomienda no regresar con personas del pasado y abrirse a nuevas relaciones con Aries, Leo y Libra. El arcángel Uriel lo guiará hacia la estabilidad económica y el éxito profesional.

Capricornio

La carta del Mundo marca un febrero de expansión, viajes y grandes cambios para Capricornio. Es un mes para cambiar de trabajo, mudarse, iniciar negocios y arreglar trámites legales o migratorios. La estabilidad económica se fortalece, pero deberá protegerse del mal de ojo y de personas envidiosas.

La salud exige atención en la piel, garganta, pulmones y vías urinarias, por lo que se recomienda reforzar defensas y descansar adecuadamente. Sus días clave serán el 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 25, 26 y 28, con el viernes como su mejor día.

Los números mágicos 08, 15 y 21 atraerán suerte rápida, mientras que el rojo y azul intenso potenciarán su energía. En el amor, Aries, Virgo y Libra serán signos compatibles. El arcángel Uriel lo ayudará a consolidar proyectos y atraer prosperidad.

Acuario

Febrero será el mes más importante del año para Acuario, regido por la carta del Ermitaño. Es tiempo de encontrar respuestas, creer en sí mismo y tomar decisiones que marcarán su futuro. Al ser su mes de cumpleaños, la energía de abundancia, regalos, viajes y reconocimiento estará muy presente.

El martes será su mejor día, y fechas como el 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 25 y 28 traerán cambios positivos en casa, trabajo y negocios.

Los números mágicos 04, 31 y 35 atraerán cinco golpes de suerte, mientras que el azul fuerte y amarillo serán sus colores. En el amor, se vislumbran relaciones estables con Géminis, Virgo y Libra. El arcángel Chamuel lo acompañará para fortalecer el amor propio, la estabilidad emocional y la prosperidad.

Piscis

Para Piscis, febrero marca el inicio de un nuevo ciclo con la carta del Carruaje. A partir del día 21, con su cumpleaños, las energías se alinean a su favor, trayendo regalos, viajes, dinero extra y estabilidad emocional.

Es un mes ideal para cambiar de trabajo, casa, pareja o rumbo profesional.

La salud requerirá cuidado en nariz, ojos, oídos y sistema inmunológico, evitando infecciones y agotamiento.

Sus días clave serán el 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 25 y 27.

Los números mágicos 09, 12 y 27 atraerán buena fortuna, mientras que el azul intenso y rojo intenso serán colores de poder. En el amor, se visualizan declaraciones importantes y compromisos con Cáncer, Leo y Escorpión. El arcángel Miguel será su protector, ayudándolo a cerrar ciclos y comenzar una etapa de felicidad y abundancia.

Con información de Mhoni Vidente

MF