¿Cuándo se presentará GRATIS Piso 21 en el Auditorio Benito Juárez?

Los seguidores de Piso 21 tendrán la oportunidad de disfrutar de un concierto gratuito durante el Mundial 2026 como parte de Vibra Jalisco Zona Fan, el espacio que se instalará en el Auditorio Benito Juárez para reunir a miles de aficionados y celebrar la máxima fiesta del futbol.

La agrupación colombiana se presentará el próximo 20 de junio de 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Benito Juárez , integrándose a una cartelera que ofrecerá espectáculos musicales y actividades recreativas del 11 de junio al 19 de julio, con acceso sin costo para el público.

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Música y futbol en un mismo lugar

Mientras se disputan los encuentros mundialistas, el Auditorio Benito Juárez se convertirá en un punto de convivencia para los aficionados, quienes podrán seguir la transmisión de los partidos y disfrutar de una amplia oferta de entretenimiento.

Además de Piso 21, el programa contempla las actuaciones de Mi Banda El Mexicano, Agua de la Llave, Sonora Kaliente, Pepe Franco, Aterciopelados, Los Fumancheros, Rostros Ocultos, El Yaki, Golden Ganga y Sonora Vainilla, entre otros artistas que amenizarán la celebración.

CORTESÍA/ Fiestas de Octubre

Habrá actividades para toda la familia

La agenda de Vibra Jalisco Zona Fan también incluirá propuestas dirigidas a públicos de todas las edades, como las presentaciones de Guerreras K-Pop, el espectáculo Mario Galaxy Dance Party y funciones infantiles durante los fines de semana.

Asimismo, todos los días habrá sesiones de DJ para mantener el ambiente festivo entre cada jornada deportiva, mientras que el 18 y 19 de julio se llevarán a cabo conciertos con artistas sorpresa que aún no han sido anunciados por los organizadores.

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