Netflix reveló el primer vistazo de su nueva serie live-action de Scooby-Doo, confirmando un detalle inesperado: el gran danés será interpretado por un perro real. Esta decisión marca un cambio en la franquicia, que hasta ahora dependía de la animación digital para sus adaptaciones de este tipo.

La producción, que lleva por título oficial Scooby-Doo: Origins, se encuentra actualmente en fase de rodaje en la ciudad de Atlanta, Georgia. Este proyecto televisivo tiene como objetivo explorar los inicios del equipo de investigadores adolescentes antes de convertirse en una agencia formal.

Así luce Scooby-Doo en la nueva serie de live action. ESPECIAL / Netflix

El estreno de esta serie está programado para el año 2027, sumándose al catálogo de la plataforma de streaming. La historia se centrará en el último verano de los protagonistas en el Campamento Ruby-Spears, un guiño al estudio de animación original.

El misterio que unió al equipo

La trama principal de la primera temporada sigue a unos jóvenes Shaggy y Daphne, quienes se ven envueltos en un caso de asesinato con tintes sobrenaturales. El único testigo de este crimen es un cachorro de gran danés perdido que cruza sus caminos.

Para resolver el enigma, los amigos deberán aliarse con Velma, una residente del pueblo con una mente científica, y con Fred, el chico nuevo del lugar. Juntos descubrirán una serie de secretos que amenazan con exponer la tranquilidad de su entorno cotidiano.

Los guionistas Josh Appelbaum y Scott Rosenberg fungen como los responsables de adaptar esta historia a un formato de drama de misterio. Ambos creativos buscan mantener la esencia de los personajes mientras introducen un tono de intriga adaptado a las audiencias actuales.

El productor ejecutivo Greg Berlanti mencionó que el equipo creativo ha elaborado una narrativa que captura el espíritu de los creadores originales. Según sus declaraciones oficiales, el objetivo de la producción es honrar el legado de la franquicia mediante una perspectiva fresca.

A diferencia de las películas estrenadas a principios de los años dos mil, esta versión se enfoca en actores con edades cercanas a la adolescencia. Esta decisión de casting permite abordar la dinámica del grupo desde una etapa de formación y descubrimiento personal.

Un elenco renovado para Misterio a la Orden

La actriz Mckenna Grace asume el papel de Daphne Blake, aportando su experiencia previa en producciones de suspenso y misterio. Su participación en el proyecto fue una de las primeras en confirmarse durante la etapa de preproducción, generando conversación entre los seguidores.

Por su parte, el actor Tanner Hagen será el encargado de interpretar a Shaggy Rogers, el compañero humano del perro protagonista. El intérprete tendrá la tarea de encarnar la personalidad asustadiza y leal que ha caracterizado al personaje durante cinco décadas.

El rol de Velma Dinkley recae en las manos de Abby Ryder Fortson, quien dará vida a la integrante analítica y pragmática del grupo. Su personaje será una pieza fundamental para descifrar las pistas del caso central que guiará la primera temporada.

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Maxwell Jenkins completa el cuarteto principal asumiendo el papel de Fred Jones, presentado en esta versión como un forastero que se integra a la dinámica local. Su llegada al pueblo coincide de manera directa con el inicio de los eventos paranormales.

Además del elenco juvenil principal, el actor Paul Walter Hauser se ha unido a la producción de la serie en un papel regular. Hasta el momento, los detalles sobre las motivaciones y el nombre de su personaje se mantienen bajo reserva por parte del estudio.

Tráiler de la nueva serie de Scooby-Doo

Trailer de la nueva serie de live action de Scooby Doo en Netflix.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB