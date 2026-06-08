Disfruta GRATIS los partidos del Mundial 2026 en el Centro Cultural Universitario; actividades, películas y más

Durante poco más de un mes, el Centro Cultural Universitario de la UdeG dejará de ser únicamente un recinto para el cine, la literatura y las artes. A partir del 11 de junio, el futbol también ocupará sus plazas, pantallas y espacios de encuentro para dar forma a FutFest 2026 , una propuesta que busca vivir el Mundial desde una perspectiva distinta: como un fenómeno cultural capaz de reunir historias, recuerdos, películas y conversaciones más allá de los noventa minutos de juego.

Mientras miles de aficionados seguirán los encuentros desde estadios, bares o salas de estar, el complejo cultural de la Universidad de Guadalajara abrirá un espacio donde el futbol dialogará con otras expresiones que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. La sede principal será la Pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG, considerada la más grande de Latinoamérica, y una de las más importantes de Guadalajara. Allí se transmitirán los encuentros del torneo en un formato colectivo que recupera algo que el futbol ha cultivado durante generaciones: la experiencia de mirar juntos.

Entre los partidos más esperados que podrán verse en este espacio destacan el debut de México frente a Sudáfrica el 11 de junio, el encuentro entre Chequia y México del 24 de junio, así como duelos internacionales que prometen atraer a aficionados de distintas nacionalidades, entre ellos Brasil contra Marruecos, España frente a Arabia Saudita, Uruguay contra España y Colombia ante Portugal.

Entender el futbol más allá de las pantallas

Pero FutFest no está planteado únicamente como una serie de transmisiones públicas. La iniciativa parte de una idea más amplia: entender que el futbol también ha sido una fuente constante de relatos, imágenes, identidades y memorias compartidas. Por ello, antes de varios encuentros se proyectará una selección de películas y documentales que exploran distintas facetas del deporte. El ciclo incluye títulos como "Chivas: la película", "The Other Kids", "Redes: Juegos de la Vida", "Niños Héroes: Las Tres Finales del Atlas" y "Ángeles FC", producciones que observan el futbol desde perspectivas distintas: la pasión de las aficiones, las historias comunitarias, los procesos de formación deportiva y la manera en que el juego se convierte en una parte importante de la identidad de miles de personas.

La programación también se extenderá a otros espacios del Centro Cultural Universitario. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola y la librería Carlos Fuentes albergarán actividades que exploran la relación entre literatura y futbol, dos universos que durante décadas han dialogado a través de crónicas, novelas, caricaturas y ensayos. Habrá encuentros para intercambiar estampas, conversaciones dedicadas a la memoria de los mundiales celebrados en México y actividades orientadas a rescatar recuerdos personales vinculados con las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

El proyecto une el futbol, la literatura y el cine

Uno de los atractivos más importantes será la exposición inmersiva Juego de pelota: México, el origen del futbol , instalada en el Pabellón Cultural Universitario. La muestra propone un recorrido que conecta los antiguos juegos de pelota mesoamericanos con las formas contemporáneas del deporte, explorando cómo ciertas prácticas colectivas relacionadas con la competencia, el ritual y la convivencia han acompañado a las sociedades mexicanas desde tiempos remotos. El proyecto se suma a la amplia oferta de actividades que acompañarán la temporada mundialista en Guadalajara. Sin embargo, a diferencia de otros espacios centrados en la celebración o el entretenimiento, FutFest apuesta por una mirada que incorpora cine, literatura, patrimonio y memoria.

Entre pantallas gigantes, conversaciones sobre futbol, documentales, libros y recuerdos compartidos, el Centro Cultural Universitario se convertirá en uno de los puntos de encuentro más únicos del Mundial en Jalisco. Un espacio donde cada partido podrá ser también una excusa para leer, mirar, recordar y comprender por qué el futbol ocupa un lugar tan profundo dentro de la cultura contemporánea, y en el corazón de Jalisco y de Guadalajara, tres veces mundialista.

NG