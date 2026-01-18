¿Cuándo anuncian a los nominados a los Oscars 2026?

Se acerca una de las noches más esperadas para Hollywood: Los premios Oscars 2026. El público está ansioso por saber la lista de nominados para este año y saber si sus artistas favoritos forman parte de ella.Los encargados en revelar la tan esperada lista final de seleccionados son los reconocidos actores: Danielle Brooks (Orange Is The New Black, The Color Purple) y Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Marvel's Thunderbolts).La votación para definir los nominados de los Oscar 2026 finalizó el pasado 16 de enero y las nominaciones se darán a conocer el jueves 22 de enero en Good Morning America.En este 2026 la ceremonia de los Oscars será el domingo 15 de marzo. Los premios se llevaran a cabo en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.Asimismo, la academia anunció que 317 largometrajes cumplen con los requisitos para competir en la edición 98 de los premios. De este número, 201 están habilitados para ser considerados en la categoría de Mejor Película, la cual requiere una serie de condiciones adicionales, entre ellas una exhibición expandida en salas comerciales de 10 de los 50 mercados principales de Estados Unidos. Cada año, los premios Oscars reconocen el talento de artistas a través de 23 categorías. A continuación te decimos cuales son:Categorías principalesCategorías técnicas y artísticasCategorías de cortometrajes y documentalesCategorías de animación e internacionaales * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS