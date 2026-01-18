¿Cuándo anuncian a los nominados a los Oscars 2026?

Se acerca una de las noches más esperadas para Hollywood: Los premios Oscars 2026.

El público está ansioso por saber la lista de nominados para este año y saber si sus artistas favoritos forman parte de ella.

Los encargados en revelar la tan esperada lista final de seleccionados son los reconocidos actores: Danielle Brooks (Orange Is The New Black, The Color Purple) y Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Marvel's Thunderbolts).

¿Cuándo se anuncian los nominados a los Oscars 2026?

La votación para definir los nominados de los Oscar 2026 finalizó el pasado 16 de enero y las nominaciones se darán a conocer el jueves 22 de enero en Good Morning America.

¿Cuándo son los Oscars 2026?

En este 2026 la ceremonia de los Oscars será el domingo 15 de marzo. Los premios se llevaran a cabo en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.

Asimismo, la academia anunció que 317 largometrajes cumplen con los requisitos para competir en la edición 98 de los premios.

De este número, 201 están habilitados para ser considerados en la categoría de Mejor Película, la cual requiere una serie de condiciones adicionales, entre ellas una exhibición expandida en salas comerciales de 10 de los 50 mercados principales de Estados Unidos.

¿Cuáles son las categorías de los premios Oscars?

Cada año, los premios Oscars reconocen el talento de artistas a través de 23 categorías. A continuación te decimos cuales son:

Categorías principales

Mejor Película

Mejor Dirección

Mejor Actor y Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Categorías técnicas y artísticas

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Montaje

Mejor Sonido

Mejor Efectos Visuales

Categorías musicales

Mejor Banda Sonora Original

Mejor canción Original

Categorías de cortometrajes y documentales

Mejor Largometraje Documental

Mejor Cortometraje Documental

Mejor Cortometraje de Ficción

Mejor Cortometraje de Animación

Categorías de animación e internacionaales

Mejor Película de Animación

Mejor Película Internacional



AS