BTS rompe récord global en Netflix con más de 18 millones de espectadores

El regreso de la banda surcoreana BTS a los escenarios logró convocar a más de 18 millones de espectadores en todo el mundo a través de Netflix, de acuerdo con datos oficiales de la plataforma, lo que reafirma la proyección global del grupo tras una pausa de más de tres años derivada del servicio militar obligatorio.

El espectáculo "BTS The Comeback Live | Arirang", realizado el pasado sábado en la icónica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y difundido en vivo por streaming, alcanzó 18.4 millones de reproducciones tanto durante la transmisión como en sus primeras 24 horas, según cifras publicadas por Netflix.

BTS rompe récord global en streaming con su regreso a los escenarios

En contraste, en 2020 el grupo había marcado un récord Guinness por la mayor audiencia en un concierto de pago con "Bang Bang Con: The Live", evento que reunió a 756 mil espectadores a nivel global, una cifra considerablemente menor frente a la obtenida el fin de semana reciente.

Además, el evento transmitido por Netflix se posicionó entre los diez contenidos más vistos en 80 países y logró colocarse en el primer lugar en 24 mercados alrededor del mundo, desde Asia hasta América, según informó la plataforma.

El concierto de la banda también encabezó con holgura la lista global de programas de habla no inglesa en Netflix, con 13.1 millones de visualizaciones, para la semana que terminó el 22 de marzo.

Éxito digital contrasta con menor asistencia presencial en Seúl

El éxito digital contrastó con las cifras de asistencia presencial en la plaza de Gwanghwamun, donde la policía había previsto inicialmente la congregación de hasta 260 mil personas entre el recinto principal y los alrededores habilitados con pantallas gigantes.

Tras el espectáculo, sin embargo, datos de los autoridades rondaban los 45 mil espectadores, mientras Hybe, la agencia del grupo, calculó unos 104 mil asistentes entre el concierto y las zonas cercanas, según un comunicado de la agencia de la banda.

Pese a la disparidad en el conteo presencial, su nuevo álbum Arirang, el primero desde Proof (2022), ha vendido más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart, y su videoclip del sencillo 'Swim' ha superado las 60 millones de visualizaciones en YouTube, desde sus respectivos lanzamientos del viernes pasado.

También está por verse la demanda del público por el documental sobre el retorno de la banda, 'BTS: The Return', que se estrenará este viernes en Netflix, así como al inicio de su gira mundial, la más grande en la historia del K-pop, que arrancará en abril en Corea del Sur, e incluirá paradas en América Latina y Europa.

YC