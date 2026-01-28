Harry Styles en CDMX: Fecha, preventa y TODO lo que debes saber del nuevo concierto en el estadio GNP

El entusiasmo del público mexicano por Harry Styles volvió a quedar demostrado con la velocidad con la que se agotaron los boletos para sus primeras presentaciones en la Ciudad de México. Desde la primera preventa, las entradas para los conciertos programados el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 desaparecieron en cuestión de minutos, confirmando el enorme arrastre del cantante británico entre sus seguidores.

Ante la respuesta inmediata del público, los organizadores decidieron sumar dos fechas adicionales, el 4 y 7 de agosto, con el objetivo de atender la demanda de miles de fans que se quedaron sin boletos. Sin embargo, la venta volvió a superar expectativas y obligó a los promotores a ir más allá.

La creciente presión del público derivó en el anuncio oficial de una quinta presentación de Harry Styles en la capital del país, consolidando así una de las series de conciertos más esperadas del año.

La cantante británica Jorja Smith se mantendrá como artista invitada. AP / ARCHIVO

¿Cuándo y en dónde es la quinta fecha?

El nuevo show se llevará a cabo el 8 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que volverá a recibir al exintegrante de One Direction en lo que promete ser una noche multitudinaria.

Al igual que en las fechas anteriores, la cantante británica Jorja Smith se mantendrá como artista invitada, sumando atractivo a un espectáculo que ha generado gran expectativa desde su anuncio inicial.

La confirmación de la quinta fecha fue realizada por OCESA a través de sus redes sociales, donde destacó el impacto de la respuesta del público: “Debido a la increíble demanda, tenemos quinta fecha de Harry Styles: Together, Together, el 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros”, informó la promotora.

Los organizadores recomendaron a los interesados ingresar con anticipación a la fila virtual, ya que se prevé que la alta demanda continúe. FACEBOOK / Ocesa

Detalles de venta para la quinta fecha

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes Banamex a partir del 28 de enero, mientras que la venta general comenzará el 29 de enero. Además, se ofrecerá la opción de tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras mayores a 3,000 pesos.

Los organizadores recomendaron a los interesados ingresar con anticipación a la fila virtual, ya que se prevé que la alta demanda continúe y los boletos vuelvan a agotarse rápidamente, como ocurrió con las fechas anteriores.

PH