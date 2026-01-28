Porter vuelve con música crítica sobre la vida moderna

El sexto álbum de la banda de rock Porter ha sido titulado “Rituales”, en un esfuerzo de la música en español por ser “critico con la vida moderna”, una época en la que “los recursos naturales están en crisis, las redes sociales nos tienen atontados y el trato a la migración es aberrante”, afirmaron los cuatro miembros del grupo.

Fernando de la Huerta, el guitarrista exclamó sobre el sentir de las canciones y de una generación nacida a finales de los noventa, explicó que “Son momentos de frustración en los que vemos que el mundo se está acabando y solo podemos poner un granito de arena frente a un sistema que nos hace creer que decidimos sobre nuestra vida, pero en realidad somos minúsculos ”.

Gira nacional

Este disco de ocho temas, que estrenará su lista completa el próximo mes de marzo, se enmarca en su gira nacional, la cual destacará por su presentación en el Auditorio Nacional de la capital mexicana el próximo 5 de febrero, con la participación del emergente cantante mexicano Macario y la española Ana Torroja.

En la presentación de este recorrido por once ciudades del país, los artistas originarios del estado mexicano de Jalisco también hablaron sobre las nuevas canciones "América", “Seres superiores” y “Ego de un fantasma”, que abordan temas como la ocupación de territorios y la guerra, el dominio de EU en Suramérica y el consumo tóxico de la tecnología.

Marcar a una generación

Con 21 años de trayectoria, los integrantes de la banda son conscientes de que marcaron a una generación mexicana adolescente que hoy es adulta ; incluso cuentan que recibieron una distinción de la Secretaría de Cultura por su aporte musical a la población de México.

“Cuando recibimos la distinción sentí algo hermoso, porque nos dicen compositores, pero más bien somos sensibles y lo que hacemos es bajar los mensajes que están en el entorno”, resaltó el bajista Diego Rangel.

Pese a esta trascendencia, el músico Víctor Valverde apuntó que son una banda independiente que enfrenta problemas económicos como muchas otras y que depende de las plataformas de streaming, donde se escucha “el 80 % de su música”.

Sin embargo, Porter expresó su admiración al activismo de grupos como Café Tacvba, que solicitó a Universal Music y Warner Music México retirar su catálogo de Spotify, a fin de no financiar guerras y acciones reprobables de EU.

“ La industria de la música es compleja, cambiante e inestable, y le falta mucho por profesionalizarse ; como músicos, nos toca ser testigos de nuestra época y dejar memoria a través de lo que hacemos”, concluyó Valverde.

Con esta gira, la agrupación visitará once ciudades del país, arrancando en el Auditorio Nacional de la capital mexicana y concluyendo en el Foro Boca de Veracruz, donde también presentarán su nuevo sencillo “Trueno”.

TG