Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 30 de enero al 1 de febrero de 2026.

Aries: Los colores de poder, rojo y naranja.

Tauro: Los colores recomendados, blanco y azul.

Géminis: Los colores de poder serán amarillo y verde.

Cáncer: Los colores, rojo y amarillo.

Leo: Sus colores, blanco y negro.

Virgo: Los colores de poder, amarillo y naranja.

Libra: Los colores de la suerte, verde y blanco.

Escorpión: Los colores, azul y rojo.

Sagitario: Los colores de la suerte, blanco y rojo.

Capricornio: Los colores de poder, rojo intenso y amarillo.

Acuario: Los colores, azul fuerte y blanco.

Piscis: Los colores, azul y rojo.

Con información de Mhoni Vidente

