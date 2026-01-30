Viernes, 30 de Enero 2026

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

 

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 30 de enero al 1 de febrero de 2026.

  • Aries: Los colores de poder, rojo y naranja. 
  • Tauro: Los colores recomendados, blanco y azul.
  • Géminis: Los colores de poder serán amarillo y verde.
  • Cáncer: Los colores, rojo y amarillo.
  • Leo: Sus colores, blanco y negro. 
  • Virgo: Los colores de poder, amarillo y naranja. 
  • Libra: Los colores de la suerte, verde y blanco.
  • Escorpión: Los colores, azul y rojo.
  • Sagitario: Los colores de la suerte, blanco y rojo.
  • Capricornio: Los colores de poder, rojo intenso y amarillo.
  • Acuario: Los colores, azul fuerte y blanco. 
  • Piscis: Los colores, azul y rojo. 

Con información de Mhoni Vidente

