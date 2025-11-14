El festival Corona Capital 2025 arrancará este viernes 14 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México , con los artistas más aclamados del momento como Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park, quienes encenderán la fiesta y aumentarán la energía efusiva que tanto caracteriza a este evento una vez que suban a los escenarios.

Con 15 años de trayectoria y muchos carteles que lo respaldan, el Corona Capital se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más conocidos del país , que año con año busca traer nuevas propuestas y experimentar con diferentes sonidos y géneros para atraer a más público.

Sin embargo, como cada edición, son miles las personas de México y otros países quienes se quedan fuera de este magnífico evento por diversas razones , por lo que este año VIX ofreció una alternativa ideal para quienes quieren disfrutar de la música desde lejos.

Con más de 60 artistas internacionales, esta vez el festival transmitirá en vivo todo lo que ocurre durante los tres días totalmente gratis a través de la plataforma VIX, tanto en su versión web como en su aplicación disponible para Android y iOS, así como para Smart TVs compatibles .

Para poder disfrutar del evento no es necesario crear una cuenta ni pagar una suscripción, solo basta con entrar al siguiente enlace https://vix.com/es-es/canales/destacados/channel-callsign-GAME34 y ubicar la programación.

El festival iniciará a las 15:20 horas y se extenderá hasta las 2:00 horas , lo que significa que serán más de 10 horas de pura diversión que podrás ver desde la comodidad de tu hogar.

¿Qué artistas se presentarán en el Corona Capital?

Viernes 14 de noviembre

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan , 4 Non Blondes, Aluna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Boa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilufer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban y Tamino.

Sábado 15 de noviembre

Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes , Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Cannons, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half-Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jehnny Beth, Jelly Roll, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Qendresa, Sabrina Claudio, Samia y The Struts.

Domingo 16 de noviembre

Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monsters and Men, AFI, Alexandra Savior , Arny Margret, Adelá, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, Rose Gray, Real Estate, SYML, TR/ST y TV on the Radio.

El Corona Capital 2025 promete tres días llenos de energía, talento y momentos inolvidables tanto para quienes asistirán al Autódromo como para quienes lo seguirán a distancia , ya que ahora nadie tendrá que quedarse fuera de una de las celebraciones musicales más importantes del año.

