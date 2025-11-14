Corona Capital 2025: Horarios, artistas por día, mapas y todo para asistir al festival

Con toda la potencia y vibra que lo caracteriza, este 2025, el Corona Capital regresa acompañado de más de 60 artistas internacionales que se encargarán de encender los escenarios del Autódromo Hermanos Rodríguez este 14, 15 y 16 de noviembre con los temas más escuchados del momento.

Como cada año, el festival más conocido del país vuelve a la Ciudad de México para ofrecer un show imperdible que reunirá a miles de mexicanos y extranjeros en un lugar con el mismo objetivo: disfrutar de la música y vivir experiencias inolvidables.

Con Foo Fighters, Chappell Roan, Linkin Park, Queens of the Stone Age y otros proyectos liderando el festival, esta edición promete ser una de las más emocionantes y alocadas de todas. Así que, si tienes planeado asistir, continúa leyendo, que aquí te compartimos todos los detalles que debes saber para asistir.

La jornada arrancará el viernes 14 de noviembre a las 15:20 horas con la banda estadounidense Bad Bad Hats, que con su estilo divertido y experimental comenzará a calentar los motores de aquellos que esperan divertirse todo el día hasta llegar a la estrella de la noche, Foo Fighters, quienes cerrarán el día a la 1:00.

Horario viernes 14 de noviembre

Hora Artista Escenario 15:20 – 16:00 Bad Bad Hats Corona Sunsets 15:20 – 16:00 Waxahatchee Corona 16:00 – 16:00 Debby Friday Viva Tent 16:00 – 16:40 Circa Waves Doritos 16:00 – 16:40 Lucy Rose Corona Sunsets 16:40 – 17:20 Hollow Coves Nivea 16:40 – 17:20 Jet Corona 16:20 – 17:00 Shermanology Viva Tent 17:20 – 18:10 4 Non Blondes Doritos 17:20 – 18:10 Tamino Corona Sunsets 17:30 – 18:10 Sarah Kinsley Viva Tent 18:10 – 19:10 Kaiser Chiefs Corona 18:40 – 19:30 Nilüfer Yanya Nivea 18:40 – 19:30 Anna of the North Viva Tent 19:10 – 20:10 Franz Ferdinand Corona 19:10 – 20:10 Garbage Doritos 19:10 – 20:10 Lucy Dacus Corona Sunsets 20:00 – 21:00 Sub Urban Viva Tent 20:10 – 21:30 Bôa Nivea 21:30 – 23:00 Queens of the Stone Age Doritos 21:30 – 23:00 Polo & Pan Corona Suntsets 21:40 – 22:40 Leisure Viva Tent 23:00 – 1:00 Foo Fighters Corona 23:30 – 00:40 Aluna Viva Tent

El dúo Haute & Freddy dará inicio oficialmente al día dos del festival con una chispeante energía que perdurará hasta la aparición de Chappell Roan, quien dará por finalizado el día alrededor de la 1:00 a.m.

Horario sábado 15 de noviembre

Hora Artista Escenario 15:30 – 16:00 Haute & Freddy Corona 15:30 – 16:00 Samia Nivea 15:30 – 16:00 Maiah Manser Viva Tent 16:00 – 16:40 Cults Doritos 16:00 – 16:40 Hippo Campus Corona Suntsets 16:20 – 17:00 Chrissy Chlapecka Viva Tent 16:40 – 17:20 Mogwai Corona 16:40 – 17:20 Angie McMahon Nivea 17:20 – 18:10 Grizzly Bear Doritos 17:20 – 18:10 The Struts Corona Sunsets 17:30 – 18:10 Qendresā Viva Tent 18:10 – 19:10 Jelly Roll Corona 18:40 – 19:30 Sabrina Claudio Nivea 18:40 – 19:30 Gizmo Varillas Viva Tent 19:10 – 20:10 Damiano David Doritos 19:10 – 20:10 Cannons Corona Sunsets 20:00 – 21:00 Half•Alive Viva Tent 20:10 – 21:30 Aurora Corona 20:20 – 21:20 Marina Nivea 21:30 – 23:00 Vampire Weekend Doritos 21:30 – 23:00 Alabama Shakes Corona Sunsets 21:40 – 22:40 Jehny Beth Viva Tent 23:00 – 01:00 Chappell Roan Corona 23:30 – 00:40 OMD Viva Tent

El domingo no se queda atrás, pues al punto de las 15:20 horas Arny Margret subirá a los escenarios para dar la bienvenida al último día del Corona Capital , mientras que la banda estadounidense de rock, Linkin Park, despedirá a los asistentes del festival hasta el próximo año.

Horario domingo 16 de noviembre

Horario Artista Escenario 15:20 – 16:00 Arny Margret Corona 15:20 – 16:00 Jet Vesper Nivea 15:20 – 16:00 Chanel Beads Viva Tent 16:00 – 16:40 Friday Pilots Club Corona Sunsets 16:40 – 17:20 Alexandra Savior Corona 16:40 – 17:20 Kadavar Nivea 16:20 – 17:00 Rose Gray Viva Tent 17:20 – 18:10 Jerry Cantrell Doritos 17:20 – 18:10 Peach Pit Corona Sunsets 18:10 – 19:10 AFI Corona 18:10 – 19:10 Real Estate Nivea 18:10 – 19:10 PinkPantheress Viva Tent 19:10 – 20:10 James Doritos 19:10 – 20:10 TV on the Radio Corona Sunsets 20:00 – 21:00 Jordan Rakei Viva Tent 20:10 – 21:30 Weezer Corona 20:10 – 21:30 Men I Trust Nivea 21:30 – 23:00 Deftones Doritos 21:30 – 23:00 Of Monsters and Men Corona Sunsets 23:00 – 01:00 Linkin Park Corona 23:30 – 00:40 TR/ST Viva Tent

¿Cómo ubicarte dentro del Corona Capital?

El lugar está distribuido de manera que los visitantes puedan transitar entre los cinco escenarios de forma rápida y segura ; sin embargo, debido al flujo de gente, puede que se vuelva complicado encontrar las demás amenidades como baños, zonas de comida, casilleros, bares, tiendas, sitios de recarga de pulseras y otros.

Por eso, se recomienda tener siempre a la mano el mapa del lugar para evitar perder mucho tiempo y aprovechar todo lo que el festival tiene para ti.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

El Metro es generalmente la alternativa más rápida y barata. Dirígete a la Línea 9 (color marrón) y desciende en Ciudad Deportiva, una estación situada muy cerca de la Curva 4.

Si lo prefieres, también están disponibles las estaciones Puebla y Velódromo, pero Ciudad Deportiva es la más recomendada para llegar directo al acceso principal. Al salir, basta con seguir la ruta marcada o caminar junto con los demás asistentes.

En caso de que llegues en un vehículo propio, el festival tiene a disposición un estacionamiento con acceso directo al evento.

