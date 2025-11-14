Viernes, 14 de Noviembre 2025

Corona Capital 2025: Horarios, artistas por día, mapas y todo para asistir al festival

Con su esencia única, el Corona Capital volverá para ofrecer tres días donde la música tomará el control del Autódromo de principio a fin

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El Corona Capital regresará con toda su vibra, reuniendo a decenas de propuestas que harán del Autódromo un lugar lleno de energía y música. INSTAGRAM/@coronacapital/ESPECIAL

Con toda la potencia y vibra que lo caracteriza, este 2025, el Corona Capital regresa acompañado de más de 60 artistas internacionales que se encargarán de encender los escenarios del Autódromo Hermanos Rodríguez este 14, 15 y 16 de noviembre con los temas más escuchados del momento.

Como cada año, el festival más conocido del país vuelve a la Ciudad de México para ofrecer un show imperdible que reunirá a miles de mexicanos y extranjeros en un lugar con el mismo objetivo: disfrutar de la música y vivir experiencias inolvidables.

Con Foo Fighters, Chappell Roan, Linkin Park, Queens of the Stone Age y otros proyectos liderando el festival, esta edición promete ser una de las más emocionantes y alocadas de todas. Así que, si tienes planeado asistir, continúa leyendo, que aquí te compartimos todos los detalles que debes saber para asistir.

La jornada arrancará el viernes 14 de noviembre a las 15:20 horas con la banda estadounidense Bad Bad Hats, que con su estilo divertido y experimental comenzará a calentar los motores de aquellos que esperan divertirse todo el día hasta llegar a la estrella de la noche, Foo Fighters, quienes cerrarán el día a la 1:00.

Horario viernes 14 de noviembre 

Hora Artista Escenario
15:20 – 16:00 Bad Bad Hats Corona Sunsets
15:20 – 16:00 Waxahatchee  Corona
16:00 – 16:00 Debby Friday  Viva Tent
16:00 – 16:40 Circa Waves  Doritos
16:00 – 16:40 Lucy Rose  Corona Sunsets
16:40 – 17:20 Hollow Coves  Nivea 
16:40 – 17:20 Jet Corona
16:20 – 17:00 Shermanology  Viva Tent 
17:20 – 18:10 4 Non Blondes  Doritos
17:20 – 18:10 Tamino Corona Sunsets
17:30 – 18:10 Sarah Kinsley  Viva Tent
18:10 – 19:10 Kaiser Chiefs  Corona 
18:40 – 19:30 Nilüfer Yanya  Nivea
18:40 – 19:30 Anna of the North  Viva Tent
19:10 – 20:10 Franz Ferdinand  Corona 
19:10 – 20:10 Garbage Doritos
19:10 – 20:10 Lucy Dacus  Corona Sunsets
20:00 – 21:00 Sub Urban  Viva Tent
20:10 – 21:30 Bôa Nivea
21:30 – 23:00 Queens of the Stone Age  Doritos
21:30 – 23:00 Polo & Pan  Corona Suntsets
21:40 – 22:40 Leisure Viva Tent
23:00 – 1:00 Foo Fighters  Corona 
23:30 – 00:40 Aluna Viva Tent

El dúo Haute & Freddy dará inicio oficialmente al día dos del festival con una chispeante energía que perdurará hasta la aparición de Chappell Roan, quien dará por finalizado el día alrededor de la 1:00 a.m.

Horario sábado 15 de noviembre 

Hora Artista Escenario 
15:30 – 16:00 Haute & Freddy Corona
15:30 – 16:00 Samia  Nivea
15:30 – 16:00 Maiah Manser  Viva Tent
16:00 – 16:40 Cults  Doritos
16:00 – 16:40 Hippo Campus  Corona Suntsets
16:20 – 17:00 Chrissy Chlapecka  Viva Tent
16:40 – 17:20 Mogwai  Corona
16:40 – 17:20 Angie McMahon  Nivea
17:20 – 18:10 Grizzly Bear  Doritos
17:20 – 18:10 The Struts  Corona Sunsets
17:30 – 18:10 Qendresā  Viva Tent
18:10 – 19:10 Jelly Roll  Corona
18:40 – 19:30 Sabrina Claudio  Nivea
18:40 – 19:30 Gizmo Varillas  Viva Tent
19:10 – 20:10 Damiano David  Doritos
19:10 – 20:10 Cannons  Corona Sunsets
20:00 – 21:00 Half•Alive  Viva Tent
20:10 – 21:30 Aurora  Corona
20:20 – 21:20 Marina Nivea
21:30 – 23:00 Vampire Weekend  Doritos
21:30 – 23:00 Alabama Shakes  Corona Sunsets
21:40 – 22:40 Jehny Beth  Viva Tent
23:00 – 01:00 Chappell Roan  Corona 
23:30 – 00:40 OMD  Viva Tent

El domingo no se queda atrás, pues al punto de las 15:20 horas Arny Margret subirá a los escenarios para dar la bienvenida al último día del Corona Capital, mientras que la banda estadounidense de rock, Linkin Park,   despedirá a los asistentes del festival hasta el próximo año.

Horario domingo 16 de noviembre 

Horario  Artista Escenario 
15:20 – 16:00 Arny Margret Corona
15:20 – 16:00 Jet Vesper  Nivea
15:20 – 16:00 Chanel Beads  Viva Tent
16:00 – 16:40 Friday Pilots Club  Corona Sunsets
16:40 – 17:20 Alexandra Savior  Corona
16:40 – 17:20 Kadavar  Nivea
16:20 – 17:00 Rose Gray Viva Tent
17:20 – 18:10 Jerry Cantrell Doritos
17:20 – 18:10 Peach Pit Corona Sunsets
18:10 – 19:10 AFI Corona
18:10 – 19:10 Real Estate Nivea
18:10 – 19:10 PinkPantheress Viva Tent
19:10 – 20:10 James Doritos
19:10 – 20:10 TV on the Radio Corona Sunsets 
20:00 – 21:00 Jordan Rakei Viva Tent
20:10 – 21:30 Weezer Corona
20:10 – 21:30 Men I Trust Nivea
21:30 – 23:00 Deftones Doritos
21:30 – 23:00 Of Monsters and Men Corona Sunsets
23:00 – 01:00 Linkin Park Corona
23:30 – 00:40 TR/ST  Viva Tent

¿Cómo ubicarte dentro del Corona Capital?

El lugar está distribuido de manera que los visitantes puedan transitar entre los cinco escenarios de forma rápida y segura; sin embargo, debido al flujo de gente, puede que se vuelva complicado encontrar las demás amenidades como baños, zonas de comida, casilleros, bares, tiendas, sitios de recarga de pulseras y otros. 

Por eso, se recomienda tener siempre a la mano el mapa del lugar para evitar perder mucho tiempo y aprovechar todo lo que el festival tiene para ti.

INSTAGRAM/@coronacapital
¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

El Metro es generalmente la alternativa más rápida y barata. Dirígete a la Línea 9 (color marrón) y desciende en Ciudad Deportiva, una estación situada muy cerca de la Curva 4.

Si lo prefieres, también están disponibles las estaciones Puebla y Velódromo, pero Ciudad Deportiva es la más recomendada para llegar directo al acceso principal. Al salir, basta con seguir la ruta marcada o caminar junto con los demás asistentes.

En caso de que llegues en un vehículo propio, el festival tiene a disposición un estacionamiento con acceso directo al evento.

 INSTAGRAM/@coronacapital
