Corona Capital 2025: Horarios, artistas por día, mapas y todo para asistir al festival

Con toda la potencia y vibra que lo caracteriza, este 2025, el Corona Capital regresa acompañado de más de 60 artistas internacionales que se encargarán de encender los escenarios del Autódromo Hermanos Rodríguez este 14, 15 y 16 de noviembre con los temas más escuchados del momento.Como cada año, el festival más conocido del país vuelve a la Ciudad de México para ofrecer un show imperdible que reunirá a miles de mexicanos y extranjeros en un lugar con el mismo objetivo: disfrutar de la música y vivir experiencias inolvidables.Con Foo Fighters, Chappell Roan, Linkin Park, Queens of the Stone Age y otros proyectos liderando el festival, esta edición promete ser una de las más emocionantes y alocadas de todas. Así que, si tienes planeado asistir, continúa leyendo, que aquí te compartimos todos los detalles que debes saber para asistir.La jornada arrancará el viernes 14 de noviembre a las 15:20 horas con la banda estadounidense Bad Bad Hats, que con su estilo divertido y experimental comenzará a calentar los motores de aquellos que esperan divertirse todo el día hasta llegar a la estrella de la noche, Foo Fighters, quienes cerrarán el día a la 1:00.Horario viernes 14 de noviembre El dúo Haute & Freddy dará inicio oficialmente al día dos del festival con una chispeante energía que perdurará hasta la aparición de Chappell Roan, quien dará por finalizado el día alrededor de la 1:00 a.m.Horario sábado 15 de noviembre El domingo no se queda atrás, pues al punto de las 15:20 horas Arny Margret subirá a los escenarios para dar la bienvenida al último día del Corona Capital, mientras que la banda estadounidense de rock, Linkin Park, despedirá a los asistentes del festival hasta el próximo año.Horario domingo 16 de noviembre El lugar está distribuido de manera que los visitantes puedan transitar entre los cinco escenarios de forma rápida y segura; sin embargo, debido al flujo de gente, puede que se vuelva complicado encontrar las demás amenidades como baños, zonas de comida, casilleros, bares, tiendas, sitios de recarga de pulseras y otros. Por eso, se recomienda tener siempre a la mano el mapa del lugar para evitar perder mucho tiempo y aprovechar todo lo que el festival tiene para ti. El Metro es generalmente la alternativa más rápida y barata. Dirígete a la Línea 9 (color marrón) y desciende en Ciudad Deportiva, una estación situada muy cerca de la Curva 4.Si lo prefieres, también están disponibles las estaciones Puebla y Velódromo, pero Ciudad Deportiva es la más recomendada para llegar directo al acceso principal. Al salir, basta con seguir la ruta marcada o caminar junto con los demás asistentes.En caso de que llegues en un vehículo propio, el festival tiene a disposición un estacionamiento con acceso directo al evento.