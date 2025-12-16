Consuelo Duval "sería" la primera habitante de LCDFM 4

La cuarta temporada de “La casa de los famosos México” ha comenzado a generar conversación incluso antes de que se revelen datos oficiales. En redes sociales circula el nombre de quien sería la primera participante rumbo a la edición de 2026, situación que ha despertado expectativas y comentarios entre los seguidores del reality.

Hasta ahora, la producción no ha confirmado a ningún integrante del elenco. Aun así, la filtración ha provocado debate, sobre todo porque parte de la audiencia aún recuerda la polémica de la temporada anterior, que fue calificada por algunos usuarios como la “más aburrida” y señalada por presunto “mayor fraude”.

El rumor sobre la primera habitante

En medio de estas versiones, la cuenta de X “Digital medio” difundió que Consuelo Duval ya habría firmado contrato para sumarse al programa. El mensaje compartido señala textualmente:

“Se filtra que Consuelo Duval ya firmó para la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’”.

La información generó opiniones divididas. Algunos usuarios consideran que la comediante podría aportar frescura y dinamismo al formato, mientras que otros llaman a la cautela y recuerdan el caso de Dalilah Polanco, cuya participación fue considerada por ciertos sectores como una “decepción”. Por el momento, ni la producción del reality ni Consuelo Duval han confirmado o desmentido esta versión, por lo que su posible ingreso sigue siendo un rumor.

Detalles confirmados sobre la nueva temporada

Lo que sí está confirmado es que habrá una nueva edición del programa. La productora Rosa María Noguerón explicó en entrevista que el equipo trabaja para superar los resultados de las temporadas anteriores, apostando por un proceso de selección más riguroso.

“Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números; por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”, afirmó.

A estas declaraciones se sumaron las palabras de Wendy Guevara, quien estuvo al frente de las pre y post galas. Ella mencionó la posibilidad de que entre los nuevos habitantes, dos integrantes de la comunidad LGBT+ forman parte del elenco, sin dar más detalles.

El estreno de la cuarta temporada de “La casa de los famosos México” está previsto para 2026. Hasta el momento, no se han dado a conocer más datos oficiales sobre los participantes ni sobre cambios en el formato.

Consuelo Duval

Consuelo Duval es una actriz, conductora y comediante mexicana con amplia trayectoria en televisión. Su nombre completo es María del Consuelo Dussauge Calzada y nació el 11 de enero de 1969 en Parral, Chihuahua.

Alcanzó gran reconocimiento por su participación en programas de comedia como “La Hora Pico” y, especialmente, por interpretar a Federica P. Luche en la serie “La familia P. Luche”, uno de los personajes más recordados de su carrera.

