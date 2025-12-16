La Granja VIP: Quiénes son los nominados rumbo a la final del reality

La recta final de La Granja VIP 2025 se vive con intensidad y una alta dosis de expectativa. Tras la gala del domingo 14 de diciembre, Sergio Mayer Mori fue eliminado del reality, quedando únicamente seis participantes en competencia, todos en la búsqueda del premio de 2 millones de pesos.

Como resultado de esta votación, la producción informó que los nominados para abandonar la competencia el viernes son Eleazar Gómez y Alberto del Río, conocido como “El Patrón”. Ambos forman parte del grupo de favoritos que permanece en el reality, por lo que su nominación ha provocado múltiples reacciones entre los seguidores del programa, especialmente en redes sociales, donde se debate su posible permanencia.

La continuidad de los nominados dependerá del respaldo del público, ya que serán sometidos a votación hasta el viernes. Tras esta etapa, solo cuatro participantes seguirán en la contienda rumbo a la final. Mientras tanto, el programa continúa transmitiéndose en horario estelar y mantiene niveles elevados de audiencia en esta fase decisiva. El nombre del ganador será revelado en la gala final, programada para el domingo 21 de diciembre y transmitida en vivo.

Cambios en la dinámica del reality

La estructura de la competencia se modificó durante la última semana. Hoy martes 16 de diciembre, la audiencia vota por sus concursantes favoritos. Los dos más apoyados se enfrentan en un duelo directo, y quien resulte vencedor asegura su lugar como primer finalista. El participante que pierde este enfrentamiento pasa a ocupar la tercera posición entre los nominados.

Para el miércoles 17 de diciembre, dos celebridades compiten por el segundo puesto en la final. Quien no logre superar esta prueba queda automáticamente nominado y en riesgo de salir como el cuarto integrante en esta instancia.

El jueves 18 de diciembre, los cuatro nominados participan en una dinámica directa que define su permanencia. Solo uno consigue avanzar y se convierte en el tercer finalista oficial, mientras que los otros tres continúan en peligro de eliminación.

Finalmente, el viernes 19 de diciembre se realiza la última eliminación antes de la final. De los nominados, únicamente dos logran avanzar y el tercero abandona definitivamente la competencia.

Participantes que siguen en La Granja VIP 2025

Alberto del Río

César Doroteo

Alfredo Adame

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea

Con estos nombres definidos, el reality entra en su etapa más decisiva, donde cada voto del público será determinante para elegir al ganador.

