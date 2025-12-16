Tras el triunfo de Fátima Bosch en la reciente edición de Miss Universo, la organización se vio envuelta en una serie de escándalos legales, polémicas y rumores de supuestos fraudes , por lo que su presidente, Raúl Rocha Cantú, tomó una decisión que encendió alertas sobre el futuro de la franquicia en México.

Este fin de semana, a través de un comunicado, el empresario informó el cierre de las oficinas en la Ciudad de México para concentrar todas sus operaciones en Nueva York. De acuerdo con el documento, la determinación se tomó por la situación actual del país y los ataques que, aseguró, ha recibido de manera infundada.

"La situación actual en México no ofrece un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura", explicó Cantú.

Miss Universo retira su nombre de las oficinas de la CDMX

Tras el anuncio, medios acudieron a las instalaciones Santa Fe para conocer el estado actual de las oficinas. En el lugar ya no se exhiben los logotipos, en letras de gran formato, ni de Miss Universo ni de Legacy Holding Group, empresa propiedad de Rocha Cantú, y que adquirió el 50% de la marca.

Actualmente, el edificio solo alberga operaciones de 3M y su división médica, Solventum. En el acceso principal hay vigilancia mínima y el personal de seguridad se negó a proporcionar información relacionada con las oficinas del certamen o con el grupo empresarial.

Aunque trabajadores de limpieza y algunos empleados aseguraron que Legacy Holding Group continúa operando en el lugar, la ausencia de señalización corporativa contrasta con esa versión.

Hasta el momento, ni Miss Universo ni Raúl Rocha Cantú han precisado si el cierre de las oficinas en la capital del país será definitivo , si implicará una reubicación de sus operaciones o si se trata de una medida administrativa temporal.

Los problemas legales de Raúl Rocha Cantú en México

Hasta noviembre del 2025, el nombre de Rocha Cantú se mantenía en un perfil bajo; sin embargo, después de la coronación de la Tabasqueña se convirtió en sinónimo de escándalo.

Primero, fue señalado de presunto fraude y favorecer a Bosch en la final del concurso. Posteriormente, se reveló que en 2023 Cantú había conseguido un contrato millonario con Pemex, lo que llamó la atención es que ese mismo año, el padre de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, laboraba dentro de la petrolera.

La crítica fue tal que ambos empresarios negaron públicamente que existiera cualquier tipo de contacto anterior al certamen. No obstante, la situación no terminó ahí.

Poco tiempo después, Cantú fue acusado de tener nexos con una red de delincuencia organizada, que incluye delitos de narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.

Actualmente está siendo investigado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó todas sus cuentas bancarias.

