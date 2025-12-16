La actriz Maribel Guardia compartió uno de los episodios más delicados que vivió tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, ocurrida en 2023. La actriz relató que, seis meses después de la pérdida, atravesó una experiencia que estuvo a punto de costarle la vida.

Durante su participación en el programa "Pinky Promise", la actriz aceptó el reto de contar la peor borrachera de su vida, aunque aclaró que no es una persona que consuma alcohol. "Yo no tomo, si acaso una copa de vino cada muerte de obispo", detalló.

Pero el duelo por la muerte de Julián la llevó a tomar una decisión distinta durante un viaje en barco. "Cuando murió mi hijo, como a los seis meses, fuimos a un barco que rentamos y en medio del dolor dije: 'por mi hijo, me voy a tomar una copa... y otra y otra´", relató.

Bajo los efectos del alcohol, decidió meditar en la cubierta del barco, momento en el que perdió el equilibrio y cayó al mar. "Puse mi pata arriba en pose de meditación ¡y que salgo volando! Cuando me vi, ya estaba flotando en el mar y agarrada de una cuerda", recordó.

La actriz explicó que no sabe cómo logró no golpearse gravemente, ya que terminó en la parte trasera del barco, aferrada a una soga y pidiendo ayuda hasta que fue rescatada.

Desde entonces, Guardia asegura que no volvió a consumir alcohol y que interpreta ese momento como una señal de protección de su hijo. "Yo creo que Julián me salvó desde arriba, que dijo: '¿qué haces mamá?' y me salvó", expresó.

AO

