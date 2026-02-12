"Me he casado tres veces, así que ustedes digan cómo creo en el matrimonio ¿pues no verdad?" , dice Consuelo Duval divertida, recordando su vida amorosa en pareja.

En primera instancia, Consuelo se casó con Ariel, padre de sus dos hijos, quien los dejó cuando éstos eran pequeños; con Sergio Juárez, que le fue infiel, y con el productor Armando Ciurana, de cuyo rompimiento no suele hablar.

" Admiro a quienes sí logran mantener su compromiso por muchísimos años y me hubiera gustado poder hacerlo, pero me vi impedida para realizarlo", subraya.

Sus ideas sobre el matrimonio cobran ahora relevancia porque protagoniza la serie de comedia Bodas S.A., en la que interpreta a una organizadora profesional de enlaces matrimoniales (wedding planner). La serie estrena se este viernes por la plataforma digital ViX.

Consuelo Duval en Bodas S.A.

La planeación de una recepción de boda, con todo lo que implica, es un mundo que la actriz desconocía, por lo que más allá del guion y las indicaciones de los directores de la serie, buscó asesoría de especialistas.

" Tomé clases de wedding planner; conocí a una y le dije que me asesorara sobre el tema , porque yo nunca tuve nada de eso. Para mí era ver lo de la comida, el civil (la ceremonia) y ver la lista de invitados, pero es una industria muy cañona", indica.

Consuelo Duval y Gisselle Kuri consideran que Bodas S.A. genera, además de diversión, una crítica a todo eso que se da alrededor de una boda, acontecimiento que pierde su valor simbólico y real para convertirse en una ocasión de alarde de dinero, y todo solo para quedar bien con los amigos.

"Está visto más como un negocio. Es ver cómo pueden manejar hasta a un sacerdote para que alguien se case y es un buen negocio, es toda una industria", destaca Gisselle.

Puedes ver el tráiler aquí:

Esta serie es el séptimo personaje protagónico de Consuelo en los últimos dos años , principalmente en largometrajes, algo que no hubiera pensado luego de que, en sus inicios, un productor del que no recuerda su nombre, le dijo que ella no podría hacerlo, entre otras cosas porque su boca era muy grande para la pantalla.

"Más que demostrarle a él que pude, me lo demostré a mí; él quedó en el olvido y yo sigo aquí", apunta.

Antonio de la Vega, Paul Stanley, Michael Ronda, Ruy Senderos, Christian Chávez y Rubén Zamora completan el reparto de esta producción que inició sus grabaciones en el último trimestre de 2024.

