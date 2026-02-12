La historia de Heathcliff y Catherine Earnshaw regresa al cine con una nueva adaptación de “Cumbres Borrascosas”, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. La película, basada en la novela publicada en 1847 por Emily Brontë, se estrena hoy 12 de febrero y propone una lectura centrada en el deseo, la obsesión y la violencia emocional que atraviesan a sus protagonistas.

La trama retoma el vínculo entre Catherine y Heathcliff desde la infancia. Él llega a la casa de los Earnshaw cuando el padre de la joven decide darle techo. A partir de entonces, ambos construyen una relación que se consolida con los años y que, en la juventud, se transforma en una unión marcada por la dependencia y el conflicto. La diferencia de clases y las aspiraciones sociales de Catherine introducen una fractura que define el rumbo de la historia.

Catherine busca ascender en la estructura social y contempla el matrimonio como vía para lograr estabilidad económica. Su interés por un vecino adinerado, Edgar Linton, contrasta con el deseo de Heathcliff de formalizar su relación con ella. Cuando Catherine expresa que casarse con Heathcliff significaría una degradación, él asume el rechazo como una traición. A partir de ese momento, la narración se desplaza hacia la venganza y el resentimiento.

La película aborda la relación entre los protagonistas como un vínculo atravesado por la obsesión. La pasión que los une no se presenta como redención, sino como un impulso que deriva en actos de crueldad y manipulación. Heathcliff orienta su vida a afectar a las familias que considera responsables de su sufrimiento, en especial los Earnshaw y los Linton. La historia se desarrolla en un entorno donde los celos, la rivalidad y el rencor sustituyen cualquier posibilidad de conciliación.

Obsesión y poder

El paisaje de los páramos de Yorkshire funciona como escenario y reflejo de la tensión interna de los personajes. La adaptación conserva esta dimensión espacial como parte del conflicto, al tiempo que introduce una propuesta visual que enfatiza lo físico por encima de la sugerencia literaria. La puesta en escena privilegia la intensidad emocional y la representación explícita del deseo.

Emerald Fennell, quien anteriormente dirigió “Hermosa venganza” (2020) y “Saltburn” (2023), retoma temas que han atravesado su filmografía, como la obsesión y las relaciones de poder. En esta versión, la directora opta por una interpretación personal de la novela, alejándose de adaptaciones previas que buscaron una lectura más clásica. Su aproximación dialoga con los elementos centrales del texto original, pero introduce decisiones narrativas y estéticas que modifican la percepción tradicional de los personajes.

La producción cuenta con un presupuesto de 80 millones de dólares y reúne a colaboradores frecuentes de la directora. La fotografía está a cargo de Linus Sandgren y el diseño de producción fue realizado por Suzie Davies. El vestuario, diseñado por Jacqueline Durran, incorpora materiales y texturas que contrastan con la ambientación del siglo XIX. La música combina la partitura de Anthony Willis con canciones de Charli XCX, quien también participa en la banda sonora original.

Además de interpretar a Catherine Earnshaw, Margot Robbie participa como productora del proyecto a través de su compañía LuckyChap, junto con Tom Ackerley. Según se ha dado a conocer, la actriz solicitó audicionar para el papel tras integrarse a la producción. El elenco se completa con Shazad Latif en el papel de Edgar Linton y Owen Cooper en la versión infantil de Heathcliff.

La elección de los protagonistas ha generado opiniones divididas entre lectores de la novela y seguidores de adaptaciones anteriores. También se ha señalado la decisión de mantener a Heathcliff como un personaje blanco, como ocurrió en versiones previas interpretadas por actores como Laurence Olivier o Ralph Fiennes, lo que reaviva discusiones sobre raza y clase presentes en el texto original.

A lo largo de más de dos horas de metraje, la película plantea una lectura que busca actualizar el relato sin renunciar a su núcleo trágico. La relación entre Catherine y Heathcliff se presenta como un proceso de atracción y confrontación que desemboca en consecuencias fatales. La narrativa enfatiza el deseo y la venganza como motores de la acción, mientras los personajes se mueven en un entorno social que limita sus decisiones.

“Cumbres Borrascosas” ha sido llevada al cine y la televisión en numerosas ocasiones. La versión de Fennell se suma a esta tradición con una propuesta que combina elementos de época con recursos contemporáneos.

CT