Conoce cuáles son los mejores outfits para lucir en Navidad 2025

Este invierno, viaja con estilo y deslumbra en cada destino. La temporada navideña es el momento perfecto para abrigarte con elegancia y dejar que tu look hable por ti. Ya sea que te toque disfrutar la nieve, pasear por ciudades históricas o relajarte frente al mar, aquí encontrarás ideas para lucir espectacular en Navidad 2025.

Imagina las calles frías, el aire helado y una taza de chocolate caliente entre tus manos… Esa atmósfera invernal se vive mejor cuando combinas comodidad con estilo. La clave está en elegir prendas cálidas, versátiles y con ese toque que refleje tu personalidad.

Para paisajes nevados

Si tu destino incluye montañas como el Nevado de Toluca o el Pico de Orizaba, apuesta por un look funcional y sofisticado. Un suéter de cachemira bajo un abrigo grueso en tonos neutros —gris, beige o café— te mantendrá cálida y elegante.

Complementa con leggings térmicos, botas impermeables y una chaqueta acolchada. Gorro, bufanda y guantes son esenciales para un toque “mochilero chic” que se ve increíble en fotos.

Estilo bohemio para el desierto

En lugares como Real de Catorce, donde el frío nocturno contrasta con los días soleados, elige un estilo boho con prendas de tejidos naturales. Un vestido largo de lana o algodón grueso, un poncho colorido y botas altas son la combinación perfecta.

Añade accesorios artesanales, un sombrero de ala ancha y bolso con flecos para completar el look con encanto desértico.

Paseos urbanos con elegancia

Si pasarás las fiestas en la ciudad, como en CDMX o Guadalajara, opta por un estilo urbano y abrigado. Un jersey de cuello alto, abrigo largo y pantalones de lana son la base ideal. Añade botines, bufanda de seda y guantes de cuero para elevar el look.

Si prefieres algo más casual, cambia por sudadera con capucha, leggings y sneakers, sin perder el toque invernal.

Playas en invierno

Sí, también puedes disfrutar del mar con estilo. En Mazatlán o Puerto Vallarta, combina un traje de baño con un kaftán fluido, shorts de talle alto y una chaqueta ligera. Añade sandalias cubiertas o botines suaves y sombrero ancho para mantenerte protegida del sol y el viento.

Inspiración internacional

Si tus planes incluyen destinos fuera del país, como París o los Alpes suizos, elige un outfit sofisticado y práctico. Pantalones de tweed, jersey de cuello alto y abrigo estructurado en tonos neutros son una apuesta segura. Completa con bufanda tubular, guantes coloridos y sombrero elegante.

En esta Navidad 2025, el secreto está en vestir con intención: equilibrar abrigo, confort y elegancia. No importa el destino, lo importante es que te sientas cálida, cómoda y lista para brillar.

EE