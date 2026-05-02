Disney apuesta por un giro mexicano en "Enredados" con la incorporación de Diego Luna, quien se integrará al live action con un personaje completamente nuevo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el papel del actor se mantiene en reserva y no hay detalles oficiales sobre su personaje. Se trata de una creación inédita, que no se encuentra en la versión animada basada en el cuento de Rapunzel de los hermanos Grimm.

Luna compartirá créditos con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como el carismático Flynn Rider , además de Kathryn Hahn en el papel de la villana Mother Gothel.

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La dirección estará a cargo de Michael Gracey, conocido por "El gran showman", quien buscará conservar el componente musical que distinguió a la película original. La producción, por su parte, estará en manos de Kristin Burr, involucrada en proyectos como "Cruella".

Por ahora, no se ha confirmado si Diego Luna tendrá participación musical. La cinta animada original recaudó más de 591 millones de dólares a nivel mundial.

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El inicio de grabaciones está previsto para junio de 2026, aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada.

No es la primera vez que Luna colabora con Disney: ha participado en "Andor", del universo de "Star Wars", donde es protagonista y ha obtenido nominaciones a los Globos de Oro, Emmy y Critics Choice Awards, además de "Rogue One".

JM

