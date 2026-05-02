Nuevas reglas de los Oscar: Hollywood pone límite a la IA

A continuación te mostramos algunos de los aspectos más importantes que cambió la Academia de Hollywood rumbo a la edición 99 de los Premios Oscar a celebrarse en 2027. Existen varias regulaciones que se realizarán respecto al contenido generado con Inteligencia Artificial (IA).Uno de los ajustes más relevantes es que ahora los actores podrán competir contra sí mismos. Si dos interpretaciones de un mismo actor quedan entre las más votadas, ambas podrán ser nominadas.La Academia endurece su postura frente a la inteligencia artificial en el cine.El mensaje es claro, la tecnología es bienvenida, pero el trabajo creativo humano sigue siendo el eje.Se flexibilizan las reglas para la categoría de Mejor Película Internacional. Un mismo país podrá tener más de una película elegible. Filmes en otros idiomas podrán competir si ganan premios en festivales. Esto abre la puerta a títulos que antes quedaban fuera por decisiones nacionales, como ocurrió con "Anatomía de una caída".También hay ajustes en la forma de reconocer a los ganadores:En conjunto, estos cambios reflejan una Academia que intenta modernizarse sin soltar su principio central: premiar el talento humano, incluso en una industria cada vez más influida por la tecnología.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB