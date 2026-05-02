OCESA y GNP Seguros transformaron 55 años de historia de un estadio en un nuevo recinto que promete llamar la atención de los espectadores amantes de los eventos en vivo. En agosto abrirá por primera vez sus puertas el Coliseo GNP Seguros, antes Estadio 3 de Marzo, como nuevo espacio para eventos en Jalisco.

El proyecto que contó con el respaldo de la Universidad Autónoma de Guadalajara busca marcar un hito en la oferta cultural y la infraestructura de espectáculos del estado. Es por ello que los primeros artistas contemplados para este espacio buscan marcar la pauta de la calidad del entretenimiento, con presentaciones confirmadas de Alejandro Sanz y Yuridia, así como Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó por primera vez juntos.

Sin embargo, la construcción ubicada en la avenida Patria 1201, en la colonia Lomas del Valle de Zapopan, no dejará para siempre sus noches deportivas. Se espera que en esta nueva etapa, el recinto mantenga su vocación deportiva, conviviendo con una oferta de entretenimiento de talla internacional. Recordemos que, durante años, el Estadio 3 de Marzo fungió de casa para los Tecos Fútbol Club albergando hasta tres finales de la competición local y su posterior reconversión en Estudiantes.

Así mismo, durante la Copa Mundial de Fútbol de 1986 fue testigo de tres partidos de la máxima justa en futbol de selecciones.

Su construcción pensada en el deporte no lo eximió de recibir a grandes eventos musicales. Destacan artistas de la talla de Shakira, Metallica o Justin Bieber, aunque la lista se prolonga y promete extenderse con este nuevo rumbo.

¿Cuál será la capacidad del Coliseo GNP?

Se espera que el recinto tenga una capacidad de hasta 30 mil asistentes dependiendo de la configuración del evento. Cada uno de ellos deberá disfrutar del evento en el que ocupe un asiento, luego de que el proyecto está diseñado para girar en torno a una experiencia integral del espectador. Desde la llegada hasta la salida del Coliseo GNP.

Dicha proyección fue diseñada bajo tres pilares: comodidad, visibilidad y servicios. En ese sentido, las gradas han sido renovadas para ofrecer mayor confort y vistas optimizadas al escenario. Además, se han incorporado zonas de hospitalidad y servicios VIP que elevan los estándares.

Se espera que la reconfiguración del escenario —ahora integrado de manera más eficiente a la estructura del inmueble— permita maximizar el espacio en cancha, palcos y gradas, de manera que la capacidad operativa y la experiencia visual del público sea la mejor.

De igual forma, el Coliseo GNP Seguros incorporará nuevas áreas de backstage con camerinos, oficinas de producción y espacios de servicio, de manera que los artistas que se presenten tengan las facilidades necesarias para presentar sus espectáculos.

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OB