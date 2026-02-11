Víctor García volverá a presentarse en Guadalajara como parte del “Mi Regreso Tour”, una gira con la que el cantante ha retomado su actividad musical desde finales de 2025 y que durante 2026 seguirá recorriendo distintas ciudades del país. La fecha programada en la capital jalisciense será el 29 de mayo, cuando suba al escenario del Teatro Diana.

El regreso de García a los escenarios se consolidó en 2025 con el lanzamiento del disco Mi Regreso, un álbum que reunió algunos de sus temas más conocidos en versiones a dueto con distintos intérpretes. Ese material marcó su retorno formal a la música tras un periodo de menor actividad discográfica y dio pie a una gira que ha tenido continuidad en diferentes plazas del país. Guadalajara se ha mantenido como uno de los puntos clave dentro de ese recorrido.

En entrevista con EL INFORMADOR, el cantante explicó que este momento llega acompañado de una visión distinta sobre su carrera y sobre la forma en la que quiere sostenerla en el tiempo. “Estoy en un momento de mi vida consciente de todo, de mi energía, de mi compromiso, de la fuerza que tengo”, señaló, al tiempo que reconoció que su experiencia personal también ha transformado su manera de trabajar. “Ahora soy más mesurado, soy padre, ahora entiendo lo que decía mi abuelo: ‘hay tiempo para todo’”.

Esa conciencia, dijo, se refleja tanto en la estructura de su equipo como en las decisiones que ha tomado respecto a su proyecto musical. García explicó que actualmente trabaja con un grupo en el que cada integrante tiene responsabilidades bien definidas, con un objetivo común. “Lo que hicimos fue delegar bien los departamentos, darle el poder y la responsabilidad a cada uno. Todos vamos dirigidos al mismo objetivo”, afirmó.

La presentación en Guadalajara será parte de ese esfuerzo por mantener un espectáculo que conecte con públicos de distintas edades. El cantante destacó que su intención ha sido construir un proyecto que funcione como un punto de encuentro familiar. “Mi nicho de mercado es toda la familia. Desde mis niños hasta mi gente de la juventud acumulada”, comentó. En ese sentido, subrayó la importancia que tiene para él seguir reuniendo a generaciones que lo han acompañado desde sus primeros años de carrera.

Sobre la relación que mantiene con el público tapatío, García señaló que la ciudad ha sido determinante en distintos momentos de su trayectoria. “Guadalajara es una de las plazas más importantes. Me aceptaron y eso no es poca cosa”, dijo.

Consideró que el respaldo que ha recibido en esta ciudad ha funcionado como un detonador para otras presentaciones en el país y aseguró que su regreso tiene también un sentido de agradecimiento. “Regreso para agradecerles personalmente tanto cariño”.

Clásicos y nuevos temas

En cuanto al concierto, adelantó que mantendrá la estructura general del show, aunque con ajustes que responden a los procesos creativos en los que se encuentra actualmente. “El reto para mí es seguir manteniendo esta energía. Desde que salgo busco romper el hielo. Esto es una fiesta y es para toda la familia”, explicó. Añadió que uno de sus principales compromisos es no permitir que la intensidad del espectáculo decaiga. “No paro, esa es la magia”.

El repertorio incluirá temas que han marcado su carrera, pero también espacios dedicados a la nostalgia y al recuerdo. García detalló que durante el concierto se rinde un homenaje a personas cercanas al público que ya no están. Según explicó, esa conexión emocional ha sido parte fundamental de la respuesta que ha recibido en sus presentaciones recientes.

Además del tour, el cantante trabaja en nuevos proyectos discográficos. Actualmente se encuentra grabando canciones de la década de los setenta, las cuales serán publicadas en plataformas digitales en los próximos meses. Este material, señaló, responde a su interés por rescatar composiciones que han permanecido vigentes a lo largo del tiempo. “Me pregunto por qué siguen perdurando los temas de antaño. No será que probablemente estén escritos desde una parte más profunda”, reflexionó.

De manera paralela, García prepara un disco con canciones inéditas, aunque por ahora no hay una fecha definida para su lanzamiento. Sobre este nuevo material, explicó que busca establecer un diálogo entre distintas generaciones. “Viene una producción inédita más dedicada a la juventud, utilizando términos de esta nueva generación, pero fusionados con los míos”, comentó, con la intención de mantener un proyecto que pueda ser compartido en un entorno familiar.

El cantante también habló sobre el equilibrio que ha buscado entre su carrera musical y otras áreas profesionales en las que ha participado, como la actuación. Recordó que durante años alternó proyectos en cine, televisión y música, experiencia que hoy considera parte de su formación. Sin embargo, aseguró que actualmente tiene claro cuál es su prioridad. “Ya entendí que lo mío es la música”, afirmó. En ese sentido, explicó que ha rechazado propuestas recientes para enfocarse de lleno en su proyecto musical.

Un reto significativo

Después de su presentación en Guadalajara, García tiene programado otro momento importante en su agenda: su regreso al Auditorio Nacional, previsto para agosto. El cantante reconoció que volver a ese recinto después de más de dos décadas representa un reto significativo. “Después de 20 años lo vuelvo a pisar. Eso pudo haber quedado en el recuerdo, pero hoy lo estamos viviendo otra vez”, señaló.

Para García, este momento también implica una responsabilidad mayor con el público que lo ha acompañado desde sus inicios y con las nuevas generaciones que se han sumado a su música. “Hay gente que no había nacido hace 20 años y hoy sigue mi música porque viene de la abuelita, de la mamá”, explicó, al describir cómo su propuesta ha transitado entre distintas edades.

“Ahora entiendo el término de mantenerme. Es muy complicado, porque hay que mantener una postura y un objetivo claro”, dijo.

“Mi Regreso Tour”

Concierto de Víctor García, el 29 de mayo, en el Teatro Diana, a las 21:00 horas.

CT