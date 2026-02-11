Britney Spears firmó un nuevo contrato en su carrera, pero no se trata de su regreso a los escenarios, como tanto se ha especulado en los últimos meses, sino de la venta de los derechos de su música, en una operación que marca un nuevo capítulo en la administración de su legado artístico.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la llamada “Princesa del pop” vendió parte de su catálogo musical a Primary Wave, una editorial especializada en la gestión y explotación de derechos musicales que en los últimos años ha adquirido repertorios de figuras clave de la industria. Este tipo de acuerdos suelen incluir la administración de composiciones, regalías y otros activos vinculados a la propiedad intelectual de las canciones.

Según el portal estadounidense, que tuvo acceso a los documentos legales, el acuerdo se firmó el pasado 30 de diciembre y fue negociado por el representante de Spears, Cade Hudson. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el porcentaje del catálogo involucrado ni las condiciones exactas del contrato.

El monto de la operación no fue dado a conocer oficialmente; sin embargo, fuentes citadas por el medio describieron el trato como un “acuerdo histórico”, comparable al que ocurrió en 2022, cuando Justin Bieber cedió los derechos de su música por casi 200 millones de dólares. En los últimos años, la venta de catálogos se ha convertido en una tendencia entre artistas consolidados, quienes optan por capitalizar su obra en vida ante el crecimiento del mercado del streaming.

En los documentos se señala que la venta incluye varios temas que consolidaron a Spears como un ícono del pop a finales de los noventa y principios de los 2000. Entre ellos destacan “(You Drive Me) Crazy”, “…Baby One More Time”, “Oops!... I Did It Again”, “Toxic”, “Gimme More”, “Stronger”, “Lucky”, “Circus”, “Everytime”, “Womanizer” y “Till The World Ends”.

Las mismas fuentes también afirmaron que la cantante se encuentra satisfecha con esta decisión, tanto así que, una vez que se cerró el trato, se tomó tiempo para celebrarlo con sus hijos. Para Spears, este paso representaría estabilidad financiera y mayor control estratégico sobre su patrimonio musical tras años de disputas legales y personales que marcaron su carrera.

Aunque, a principios de enero, Spears hizo públicos sus deseos de retomar su carrera musical, este contrato no incluye nuevos lanzamientos ni planes concretos de regreso a los escenarios.

CT