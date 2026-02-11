La comedia vuelve a ocupar un lugar central en la trayectoria de Claudette Maillé, una actriz que ha construido una carrera sólida entre el cine, el teatro y la televisión, y que ahora se prepara para el estreno de “¿Quieres ser mi novia?”, secuela de una de las comedias románticas más taquilleras del cine mexicano reciente.

La película llegará a salas el próximo 12 de febrero, y en ella Maillé asume un papel que, según reconoce, le permitió reconectar con un registro actoral que pocas veces le ofrecen: la comedia. “Lo que más me gustó de este proyecto fue haber sido considerada para un papel de comedia, un género en el que normalmente no soy tomada en cuenta”, confiesa la actriz, riendo, en entrevista con EL INFORMADOR. “No sé por qué no me invitan más a hacer comedia. En la vida real no soy especialmente chistosa ni divertida, pero sé hacer comedia y me fascina hacerla”, añade.

“¿Quieres ser mi novia?” retoma la historia de “Javi” y “Lu”, una pareja marcada por la diferencia de edad y por los prejuicios que esa relación despierta en su entorno. La cinta está protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, y coloca a Claudette Maillé en el papel de “Ana Paula”, la madre de “Javi”: una mujer que organiza una reunión para celebrar 25 años de matrimonio y que, con la mejor de las intenciones, intenta presentarle a su hijo a una joven “adecuada”, sin imaginar que él llegará acompañado de la mujer de la que realmente está enamorado.

Regresar al desafío de la comedia

Para Maillé, el proceso comenzó desde el casting. “Hice la audición sin haber visto la primera película, pero antes de continuar quise conocerla. Me sorprendió gratamente: me pareció simpática, ligera, bien hecha. Pensé que no estaba nada mal”, recuerda. El encuentro con la directora terminó de convencerla.

“Desde el casting sentí que me guiaba muy bien, sabía exactamente qué quería del personaje y sabía transmitirlo”. Maillé también se muestra honesta respecto a su relación con la comedia romántica, un género que reconoce no suele ser su favorito como espectadora. Sin embargo, admite que esto se ha ido desmontando desde la experiencia misma de actuar y de enfrentarse a proyectos que logran conectar con el público.

Para la actriz, el predominio de la comedia en el cine comercial mexicano responde a una necesidad colectiva: la de encontrar espacios de ligereza y risa en medio de contextos sociales complejos. Aun sin considerarse una entusiasta del género, reconoce su potencia como vehículo de encuentro con la audiencia y como un territorio donde, bien trabajado, también pueden explorarse los defectos, contradicciones y tensiones humanas. La actriz destaca también el ambiente de trabajo y el reparto.

Compartir escena con Ludwika Paleta fue, dice, un gusto largamente postergado. Interpretar a la madre de Juanpa Zurita, en cambio, resultó una experiencia inesperadamente divertida. “Juanpa es encantador, una persona de diez. Fue muy fácil trabajar con él”, señala. Aunque el resultado final aún no lo ha visto en pantalla, Maillé se asume expectante. “Siempre es un placer que los proyectos se estrenen. Ya después uno juzga cómo quedó, pero el simple hecho de que la película llegue al público es motivo de entusiasmo”, comenta.

La actuación como exploración personal

Más allá del estreno puntual, la actriz reflexiona sobre el momento que vive la industria audiovisual, marcada por la expansión de las plataformas. Reconoce que las series permiten desarrollar personajes con mayor profundidad, pero también observa con cierta reserva la lógica actual del mercado.

“Antes un director decidía el reparto. Ahora muchas decisiones pasan por ejecutivos y números. Es un arma de dos filos; como actores no nos queda más que adaptarnos”. Aun así, su vínculo con la actuación permanece intacto.

Para Maillé, interpretar personajes sigue siendo una forma de exploración personal. “Actuar es una manera de conocerte, pero también de jugar a ser otra cosa. Cada proyecto es como el primer día de clases: llegas a descubrir gente nueva, formas nuevas de contar. Eso es lo que más disfruto”.

Paralelamente a su trabajo como actriz, Claudette Maillé atraviesa un momento de exploración creativa desde la escritura. Actualmente desarrolla su propio proyecto cinematográfico, una película concebida y escrita por ella misma.

Más allá de actuar, escribir le ha permitido pensar las historias desde otro lugar y crear un personaje a la medida de sus inquietudes actuales, reafirmando su interés por seguir habitando el cine no solo frente a la cámara, sino también desde la gestación misma de los relatos. “Es para mí misma”, finaliza.

Mientras “¿Quieres ser mi novia?” se prepara para encontrarse con el público en salas de cine, Claudette Maillé confirma algo que su trayectoria ya había demostrado: la capacidad de moverse entre géneros, formatos y generaciones, y de encontrar, incluso en la comedia, un espacio fértil para seguir explorando el oficio de actuar.

¿Quién es Claudette Maillé?

Con más de tres décadas de trabajo frente a cámara, Claudette Maillé es una presencia reconocible en el cine mexicano desde “Como agua para chocolate”, dirigida por Alfonso Arau, y por su participación en producciones internacionales como “Antes de que anochezca”, de Julian Schnabel, junto a Javier Bardem.

A lo largo de los años ha transitado por proyectos de muy distinto tono: del drama político a la comedia comercial, del cine independiente a las grandes plataformas de streaming, con títulos como “Colosio: El asesinato”, “Obediencia perfecta”, “KM 31”, “Treintona, soltera y fantástica” o “Bruma”.

En televisión, su rostro ha sido constante en series que marcaron época, como “La Casa de las Flores”, “Ingobernable”, “Rosario Tijeras”, “¿Quién mató a Sara?”, “Búnker” o “Las viudas de los jueves”.

¿De qué trata “Quieres ser mi novia”?

Mientras que “Lu” -Ludwika Paleta- y “Javi” -Juanpa Zurita- viven su romance en plenitud, “Lu” comienza a sentir que la diferencia de edad no es solo un número sino también miles de ojos juzgando. Entre tanto, “Javi” debe ir a Acapulco a celebrar el aniversario de bodas de sus padres, pero tiene un pequeñito problema: aún no le ha contado a su tradicional familia que “Lu” es su novia. Durante ese fin de semana, la relación se pone a prueba. Con su unión en pleno declive y con sus nuevos intereses amorosos, “Lu” y “Javi” tendrán que decidir si lo suyo es amor verdadero o solo era una pasión pasajera.

