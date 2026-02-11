Sin alfombra roja oficial, pero con una fuerte carga simbólica, el Almuerzo Anual de los Nominados al Oscar volvió a marcar el inicio formal de la recta final hacia la estatuilla dorada. Ayer, el tradicional encuentro reunió a buena parte de las figuras que compiten este año, así como a invitados especiales, en el Beverly Hilton de Los Ángeles.

Entre los asistentes destacaron Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Emma Stone, Elle Fanning, Jacob Elordi, Yorgos Lanthimos y Wagner Moura, además de Kate Hudson y el mexicano Guillermo del Toro, quien fue uno de los más solicitados por la prensa y los fotógrafos a su llegada.

El evento, organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, no solo funciona como un espacio de convivencia entre colegas, sino como una antesala estratégica a la votación final. Es el momento en que actores, directores, guionistas y técnicos -muchos de ellos rivales en distintas categorías- coinciden en un ambiente distendido que celebra el cine del último año.

Además de los nominados de esta edición, el almuerzo contó con la presencia de figuras ya consagradas por la Academia, como Steven Spielberg y Paul Thomas Anderson, así como la compositora Diane Warren y el realizador Joseph Kosinski. También asistieron los documentalistas Ejae y Geeta Gandbhir, en representación del creciente protagonismo del género documental en la temporada.

El almuerzo retomó uno de sus momentos más emblemáticos: la llamada “foto de graduación”, una tradición que data de la década de los ochenta y que se ha convertido en una imagen icónica del calendario cinematográfico.

La edición de 2026 adquiere un matiz especial luego de que el almuerzo fuera cancelado en 2025 debido a los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles. Su regreso simboliza, en cierta medida, la recuperación de la normalidad en una ciudad profundamente ligada al espectáculo y a la industria audiovisual.

La entrega 98 del Oscar se celebrará el próximo 15 de marzo y pondrá fin a una temporada de premios marcada por el dominio de “Sinners” y “Una batalla tras otra”. La ceremonia será conducida por segunda ocasión por Conan O’Brien y podrá verse a través del canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

