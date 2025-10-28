Finalmente llega a las salas de cine del país la película Good Boy: Confía en su instinto, en la que se podrá apreciar una de las actuaciones caninas más aplaudidas del año.

Good Boy: Confía en su instinto. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

La trama se centra en un perro leal, que se muda a una cabaña con su dueño Todd, una casa de campo con la idea de disfrutar la vida. Allí descubrirá fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras.

Good Boy: Confía en su instinto. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Mientras las oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente can deberá luchar para proteger a quien más quiere.

Good Boy: Confía en su instinto

(Good Boy)

De Ben Leonberg.

Con Indy, Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fassenden, Stuart Rudin.

Estados Unidos, 2025.

XM