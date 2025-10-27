Este lunes, Rosalía estrenó el primer sencillo de su álbum, Lux , titulado “Berghain” , en colaboración con la cantante irlandesa, Björk, el músico, Yves Tumor, y la Orquesta Sinfónica de Londres.

La catalana sorprendió a los fanáticos y al público en general al cantar en alemán, y como soprano con un registro de canto lírico.

El título de la canción, “Berghain”, alude a una de las discotecas más famosas de Berlín , que además es el lugar predilecto para los amantes de la música electrónica experimental. Sin embargo, la orquesta del tema, en la que predominan los arreglos de cuerda y un coro que apoya a Rosalía, refuerzan el tono místico de la composición.

Por su parte, en el video estrenado en YouTube, podemos ver a la artista entrar al que parece ser su apartamento, en el que avanza a oscuras por los pasillos. Al abrir las cortinas, se descubre la presencia de una orquesta de violinisas que la acompañan en sus tareas cotidianas.

De acuerdo con Sony Music, "el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto" .

Puedes verlo aquí:

Esto dice la canción

“Su miedo es mi miedo/ su ira es mi ira/ su amor es mi amor/ su sangre es mi sangre”, dice el estribillo en alemán.

La cantante española emprende un catártico canto lírico en alemán , remontándonos a los oratorios, a la música clásica, e incluso a las composiciones religiosas interpretadas por solistas, orquesa y coro.

“La llama penetra mi cerebro/ como un osito de peluche de plomo/ guardo muchas cosas en mi corazón/ por eso mi corazón está tan pesado”, canta Rosalía en alemán.

"Yo sé muy bien lo que soy/ ternura pa' el café, solo soy un terrón de azúcar/ Sé qué me infunde calor, sé desaparecer/ Cuando tú vienes es cuando me voy", interpreta luego en español.

Posteriormente, el tema cambia de dinámica al intervenir Björk y Tumor, ambos en inglés: “La única manera de salvarnos es mediante la intervención divina/ la única manera de salvarme es mediante la intervención divina”.

¿Qué es una voz soprano lírica?

Una soprano lírica es un tipo de voz de soprano operística, que se caracteriza por tener un timbre brillante y pleno, con más peso y calidez que una soprano ligera, pero sin el volumen extremo de una soprano dramática. Su rango vocal aproximado es de Do4 a Re6 y es capaz de interpretar tanto agilidades como largas frases melódicas, lo que la convierte en un tipo de voz muy común y versátil.

Una promoción muy peculiar

Las especulaciones en torno al nuevo álbum de Rosalía ha sido incesante en los últimos meses, y empezó a tomar cuerpo real cuando, el pasado 13 de octubre, la artista publicó en la plataforma “Substack” un fragmento de una partitura bajo el título “Berghain”.

Muchos internautas con conocimientos musicales publicaron sus videos interpretando, con diferentes instrumentos, el fragmento que este lunes por fin ha sonado en toda su extensión, y con los arreglos y producción ideados por Rosalía y sus colaboradores.

@rosaliainfo_es Rosalía vuelve a demostrar que juega en otra liga. Sube unas partituras y desata una ola de músicos interpretándolas en TikTok. Sin mostrar ni un segundo de audio, ya estamos escuchando su nueva era. Siempre en la vanguardia marcando el ritmo de la industria. ♬ sonido original - ROSALÍA INFO

El próximo 7 de noviembre, será cuando se lance su cuarto álbum de estudio , bajo el título de Lux (luz, en latín), el cual tendrá la "espiritualidad" como eje temático central, según ha explicado en entrevistas recientes.

"Es muy distinto a lo que he hecho. Nunca he hecho un proyecto de este tipo. Puedo decir que tiene una intención de usar un sonido más distinto, una paleta más orquestal y una temática diferente", declaró para Los40, confirmando el propósito de la estética religiosa que incorpora incluso la portada.

Con información de EFE.

AL