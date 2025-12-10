El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que Maná, Alejandro Fernández y Carlos Santana ofrecerán conciertos gratuitos en la Glorieta Minerva como parte de las actividades del Mundial de Fútbol, que tendrá lugar en junio y julio de 2026.

“Además de la renovación de la Glorieta Minerva, estamos planteando ya un concierto público gratuito donde esperamos alrededor de entre 80 y hasta 100 mil personas donde va a tocar una de nuestras bandas más enigmáticas. Va a tocar Maná un día antes del partido de la selección nacional, es decir, la selección va a jugar el día 18 y Maná estará dando un concierto público en La Minerva el día 17 de junio,” informó el Gobernador a través de un video compartido en sus redes sociales.

Lemus aseguró que se tiene ya formalizado un contrato con el artista, Alejandro Fernández, quien formará parte de dichas presentaciones gratuitas en Guadalajara: “Estará Potrillo, Alejandro Fernández, cantando para todos los visitantes a Jalisco”.

También, Santana “uno de los grandes ídolos del rock” en palabras del Gobernador, ofrecerá un concierto, con fecha aún por confirmar.

Anteriormente el mandatario ya había dado a conocer su intención de que Guadalajara tuviera espectáculos gratuitos, con el objetivo de aprovechar la proyección internacional que traerá la justa deportiva, es por ello que se prevé que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la organización de dichos conciertos.

