¡Atención cinéfilos! Este jueves 26 de febrero Cinépolis se prepara para terminar el mes con los mejores largometrajes que llegan a la pantalla grande, con talento mexicano y actuaciones de primera, esta semana Omar Chaparro y Alejandro Speitzer inundan las salas del cine con una cinta que llena de acción que no te puedes perder.

Por otro lado, el clásico cine de terror regresa a Cinépolis con la séptima entrega de una saga que sabemos, te encantará, así que no lo dudes y ver armando plan para este fin de semana, prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en Cinépolis.

Venganza

La cinta que promete elevar los estándares del cine de acción en México, “Venganza", llega a la pantalla grande el próximo 26 de febrero de este 2026, el largometraje está bajo la dirección de Rodrigo Valdés, y narra la intensa historia de Carlos, interpretado por Omar Chaparro y Miguel (Alejandro Speitzer), dos amigos inseparables y soldados de élite de las fuerzas especiales mexicanas.

La vida de Carlos se quiebra en un instante cuando es testigo del despiadado asesinato de su esposa, devastado y dominado por la rabia, decide emprender un camino sin retorno en busca de justicia.

Con Miguel como su aliado incondicional, se adentra en una misión tan peligrosa como personal, impulsado por un misterioso billete de lotería que marcará su destino y por una determinación que nada ni nadie podrá detener.

Scream 7

Cuando un nuevo criminal que adopta la identidad de Ghostface irrumpe en el apacible pueblo donde Sidney Prescott ha intentado reconstruir su vida, sus pesadillas regresan con fuerza, el terror toca a su puerta cuando su propia hija se convierte en el siguiente objetivo.

Decidida a no permitir que la historia se repita, Sidney se ve obligada a enfrentar los fantasmas que creía haber dejado atrás, para salvar a su familia, deberá sumergirse una vez más en el horror y luchar hasta las últimas consecuencias para detener la ola de sangre que amenaza con destruirlo todo.

