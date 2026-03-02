La noche del domingo 1 de marzo de 2026, Shakira volvió México con un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, el cual formó parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. El regreso no sólo marcó otro capítulo en la relación entre la cantante colombiana y el público mexicano, también demostró su agradecimiento por el país que le abrió las puertas al inicio de su carrera, y en el que pudo construir su trayectoria, atravesada por la resiliencia personal.

Tras su paso por el Estadio GNP Seguros, logrando un sold out de 13 fechas, la artista se presentó en la Plaza de la Constitución, casi dos décadas después de su histórico show de 2007 con la gira Fijación Oral .

A lo largo de la gira, hubo momentos que resumieron ese reencuentro con la manada. Estos son algunos de los más significativos.

El reencuentro con la manada mexicana

Vestida de blanco y con guitarra en mano, Shakira abrió una de las escenas más íntimas del tour con "Inevitable". El gesto conecta con sus primeras etapas y con la memoria colectiva de su público mexicano, que le respondió con el coro: "Shakira, hermana, ya eres mexicana".

"Hoy es el último día aquí en México, mi casa. Esta historia de amor y amistad que tenemos no se compara con nada" , dijo ante la multitud.

Incluso cuando olvidó la primera estrofa, la complicidad se mantuvo, la artista rio y continuó reforzando la idea de cercanía que atraviesa la gira.

La caída y la fuerza femenina

Antes de interpretar "Don't Bother", Shakira se tomó el tiempo para hacer una reflexión sobre las caídas y la experiencia compartida entre mujeres.

"Estos años no han sido fáciles. De las caídas nadie se salva, pero nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos más sabias, más fuertes", afirmó.

La frase "Las mujeres ya no lloran" se convirtió en consigna entre sus fans y sintetiza el giro narrativo de esta etapa: del dolor privado al empoderamiento público.

Otro momento clave de este show ocurrió cuando abordó los estigmas sobre la soltería femenina antes de "Soltera" y "Si te vas". La artista integró su historia personal, incluida su separación mediática, en un relato de autonomía que siempre ha compartido con sus fans.

"Cuando un hombre llegaba a los 40 sin esposa ni hijos era un soltero de oro; para la mujer no era lo mismo. Yo nunca estuve de acuerdo. Soy soltera y estoy aquí", dijo

"Antología"

Si hay una canción de su repertorio que se volvió un himno esa fue "Antología" . Shakira la presenta como un puente de tres décadas con sus seguidores. Esta melodía es una especie de ritual entre generaciones, pues muchos fans que fans que crecieron con ellas y las nuevas audiencias la cantaron con la misma emoción.

"Me han visto con el pelo negro, rojo, amarillo. Me han visto enamorarme, desilusionarme, volver a empezar. Nunca me han soltado", dice.

El cierre: bandera mexicana y fuego

El final del concierto fue digno del espectáculo que ahora ostenta el récord de más asistencia en el Zócalo de la CDMX: Shakira ondeando la bandera de México mientras estallan fuegos artificiales desde el escenario.

Esto demuestra como la colombiana se identifica con el público mexicano y retoma la escena que ya había marcado su presentación en 2007, en dónde también rompió el récord de esos años.

