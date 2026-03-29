Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de marzo de 2026

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conoce lo que le depara a tu signo este día.

Aries

Es importante reducir el estrés por situaciones ajenas y priorizar las propias responsabilidades, para evitar desgaste emocional y mantener el equilibrio personal.

Tauro

Se recomienda prestar especial atención a los pagos, deudas y compromisos económicos, ya que una falta de organización o dejar las cosas para el último momento podría generar complicaciones. Es importante mejorar la planificación financiera, pues se cuenta con los recursos necesarios para salir adelante, siempre que se actúe con mayor responsabilidad y orden.

Géminis

Se perciben ciertas situaciones inusuales en su entorno, y no todas parecen tener intenciones favorables. Es posible que surja una decepción relacionada con una persona importante; sin embargo, se recomienda evitar anticipar conflictos o reaccionar de manera precipitada. No todo es lo que aparenta, y en muchas ocasiones el tiempo contribuye a esclarecer y ordenar las circunstancias de mejor manera que cualquier confrontación.

Cáncer

Podrías experimentar una situación confusa, la cual permitirá valorar con mayor claridad lo que se tiene a su alrededor. Aunque puede tratarse de un hecho aparentemente menor, funcionará como un llamado de atención que ayudará a identificar quién permanece de manera constante y quién solo está de paso.

Leo

Se aproxima una situación relevante que podría impactarte y llevarte a valorar más a tu familia y a las personas que realmente han permanecido a tu lado.

Virgo

Es importante cuidar el estado emocional, ya que la tristeza puede convertirse en un hábito si no se atiende oportunamente. Se recomienda evitar el aislamiento y no centrarse en pensamientos repetitivos, buscando alternativas que favorezcan el bienestar.

Libra

Se presenta acumulación de estrés por situaciones laborales o personales, lo que está afectando el estado de ánimo. Esto puede generar mayor irritabilidad y sensibilidad. Es importante aprender a gestionar las emociones y evitar reacciones impulsivas.

Escorpio

A veces uno mismo se sabotea al dudar de lo que puede lograr. Es momento de dejar eso atrás. Si vas a cambiar algo de tu forma de ser, que sea por decisión propia y no por agradar a alguien que no tiene un papel en tu vida.

Sagitario

Es momento de iniciar un nuevo ciclo en distintos aspectos de la vida y dejar atrás aquello que ya no aporta valor. Para avanzar, es necesario soltar experiencias o situaciones del pasado que solo representan una carga y enfocarse en nuevas oportunidades.

Capricornio

Trata de no confiar en que todo se dará por sí solo, especialmente cuando se cuentan con proyectos prometedores. Existe talento e ideas claras, pero es necesario mantener la constancia y evitar que la falta de disciplina afecte el avance. La clave está en sostener el esfuerzo para lograr resultados.

Acuario

Es importante poner límites y ser prudente al compartir planes, ya que no todas las personas tienen buenas intenciones y algunas pueden no ver con agrado el crecimiento personal.

Piscis

Se aproximan cambios importantes, pero es necesario evitar repetir los mismos errores. Más que mala suerte, se trata de tomar decisiones más firmes. Persistir en las mismas situaciones que han causado daño solo impide avanzar y aprovechar nuevas oportunidades.

