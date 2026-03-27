Hace unos momentos, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció a través de redes sociales la presencia de Andrea Bocelli en el Zócalo para dar un concierto "único en su genero" y que contará con invitados sorpresa en una modalidad completamente gratuita.

El tenor italiano se presentará el próximo sábado 18 de abril a las 19:00 horas en un concierto gratuito abierto al público general que tenga la oportunidad de desplazarse al centro de México. La mandataria capitalina aseguró que "será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo".

El evento se anuncia luego de las recientes activaciones del Zócalo para la Clase masiva de futbol del pasado domingo 15 de marzo y del concierto de Shakira también en domingo, pero del 1 de marzo.

En el video del anuncio del concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo se destaca a la sede como testigo de eventos que han dado la vuelta al mundo.

La presentación en el Zócalo del tenor aclamado mundialmente se inscribe en el contexto de su tour mundial por el 30 aniversario de Romanza y cuenta con el patrocinio de Banco Plata y Televisa Univisión. Además, se adelantó a los espectadores que se contará con un invitado especial y con la intención de mezclar dos géneros distintos para deleite de los escuchantes.

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OB