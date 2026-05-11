Lunes, 11 de Mayo 2026

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Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 11 al 17 de mayo 2026

Los escenarios más importantes de Guadalajara recibirán a diversos artistas durante los próximos días

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La capital de Jalisco mantiene una amplia oferta de entretenimiento con eventos musicales cada semana. PEXELS

La capital de Jalisco mantiene una amplia oferta de entretenimiento con eventos musicales cada semana. PEXELS

La música es una de las manifestaciones artísticas y culturales más especiales para el público, pues tiene la capacidad de reunir a miles de personas de diferentes procedencias en un mismo espacio solo por un gusto en común. Guadalajara, por su parte, es una de las ciudades en las que el entretenimiento y los shows en vivo forman parte de la cotidianidad.

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Recintos como el Auditorio Telmex, la Arena Guadalajara, el Teatro Diana y muchos más hacen posible que Guadalajara y la música se vuelvan uno mismo cada semana, ya que combinan todas esas características que los hacen especiales y distintos.

Con una energía que se siente desde el arranque de la semana, la Perla Tapatía brillará durante estos días de mayo con la llegada de algunos de los artistas más esperados, quienes con sus canciones, presencia y espectáculo lograrán impactar al público tapatío.

Con espectáculos para todos los gustos, edades y presupuestos, la capital de Jalisco destaca por su amplia oferta de entretenimiento y por consolidarse como una de las ciudades más importantes del país para la realización de conciertos y eventos musicales.

Cartelera de conciertos del 11 al 17 de mayo en Guadalajara

Esta semana, Guadalajara se prepara para recibir a artistas, bandas y proyectos musicales relevantes del momento, quienes con sus canciones, estilos y energía tendrán la tarea de encender nuevamente la agenda cultural de la ciudad, además de impulsar las actividades recreativas y de entretenimiento dirigidas a la audiencia. 

Los 4 Grandes del Rock and Roll

  • Fecha: Lunes 11 de mayo
  • Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $700

Megadeth

  • Fecha: Miércoles 13 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $502 - $2 mil 761

Bersuit

  • Fecha: Miércoles 13 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500

Caloncho

  • Fecha: Jueves 14 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 600

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: PALCCO
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $420 - $950

Eterna Inocencia

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 22:45 horas
  • Precio: $500

Edith Márquez

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 514

Las voces del amor

  • Fecha: Viernes 15 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $300 - $1 mil 500

Remmy Valenzuela

  • Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

San Venus

  • Fecha: Sábado 16 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $350 - $450

Alex Ubago

  • Fecha: Sábado 16 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 200

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J Balvin

  • Fecha: Domingo 17 de mayo
  • Lugar: Arena VFG
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $917 - $2 mil 694

Leyendas Gruperas

  • Fecha: Domingo 17 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $400 - $2 mil 400

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