Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 11 al 17 de mayo 2026

La música es una de las manifestaciones artísticas y culturales más especiales para el público, pues tiene la capacidad de reunir a miles de personas de diferentes procedencias en un mismo espacio solo por un gusto en común. Guadalajara, por su parte, es una de las ciudades en las que el entretenimiento y los shows en vivo forman parte de la cotidianidad.

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Recintos como el Auditorio Telmex, la Arena Guadalajara, el Teatro Diana y muchos más hacen posible que Guadalajara y la música se vuelvan uno mismo cada semana, ya que combinan todas esas características que los hacen especiales y distintos.

Con una energía que se siente desde el arranque de la semana, la Perla Tapatía brillará durante estos días de mayo con la llegada de algunos de los artistas más esperados, quienes con sus canciones, presencia y espectáculo lograrán impactar al público tapatío.

Con espectáculos para todos los gustos, edades y presupuestos, la capital de Jalisco destaca por su amplia oferta de entretenimiento y por consolidarse como una de las ciudades más importantes del país para la realización de conciertos y eventos musicales.

Cartelera de conciertos del 11 al 17 de mayo en Guadalajara

Esta semana, Guadalajara se prepara para recibir a artistas, bandas y proyectos musicales relevantes del momento, quienes con sus canciones, estilos y energía tendrán la tarea de encender nuevamente la agenda cultural de la ciudad , además de impulsar las actividades recreativas y de entretenimiento dirigidas a la audiencia.

Los 4 Grandes del Rock and Roll

Fecha: Lunes 11 de mayo

Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO

Horario: 19:00 horas

Precio: $700

Megadeth

Fecha: Miércoles 13 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 761

Bersuit

Fecha: Miércoles 13 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500

Caloncho

Fecha: Jueves 14 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 600

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: PALCCO

Horario: 19:00 horas

Precio: $420 - $950

Eterna Inocencia

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 22:45 horas

Precio: $500

Edith Márquez

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 514

Las voces del amor

Fecha: Viernes 15 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $300 - $1 mil 500

Remmy Valenzuela

Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

San Venus

Fecha: Sábado 16 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $350 - $450

Alex Ubago

Fecha: Sábado 16 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil 200

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J Balvin

Fecha: Domingo 17 de mayo

Lugar: Arena VFG

Horario: 20:00 horas

Precio: $917 - $2 mil 694

Leyendas Gruperas

Fecha: Domingo 17 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $400 - $2 mil 400

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