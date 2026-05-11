Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 11 al 17 de mayo 2026

La música es una de las manifestaciones artísticas y culturales más especiales para el público, pues tiene la capacidad de reunir a miles de personas de diferentes procedencias en un mismo espacio solo por un gusto en común. Guadalajara, por su parte, es una de las ciudades en las que el entretenimiento y los shows en vivo forman parte de la cotidianidad.Recintos como el Auditorio Telmex, la Arena Guadalajara, el Teatro Diana y muchos más hacen posible que Guadalajara y la música se vuelvan uno mismo cada semana, ya que combinan todas esas características que los hacen especiales y distintos.Con una energía que se siente desde el arranque de la semana, la Perla Tapatía brillará durante estos días de mayo con la llegada de algunos de los artistas más esperados, quienes con sus canciones, presencia y espectáculo lograrán impactar al público tapatío.Con espectáculos para todos los gustos, edades y presupuestos, la capital de Jalisco destaca por su amplia oferta de entretenimiento y por consolidarse como una de las ciudades más importantes del país para la realización de conciertos y eventos musicales.Esta semana, Guadalajara se prepara para recibir a artistas, bandas y proyectos musicales relevantes del momento, quienes con sus canciones, estilos y energía tendrán la tarea de encender nuevamente la agenda cultural de la ciudad, además de impulsar las actividades recreativas y de entretenimiento dirigidas a la audiencia. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP