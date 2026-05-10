Boletos para Junior H en Guadalajara: Precios y fechas

El cantante de corridos tumbados Junior H confirmó una nueva gira por México para 2027 y ya comenzaron a revelarse las fechas, sedes y detalles de la venta de boletos para sus conciertos en distintas ciudades del país.

La gira llamada “México en Lágrimas Sad Boyz Tour” incluirá presentaciones en Ciudad de México, Morelia, Querétaro, Puebla, Torreón, Guadalajara, Tijuana y Monterrey.

Entre las fechas más destacadas se encuentran el 29 y 30 de enero en la Perla Tapatía.

En Guadalajara, uno de los conciertos más esperados será el del 29 de enero en la Plaza Nuevo Progreso, evento que además marcará el regreso del artista tras la reprogramación de su show anterior en la ciudad.

Para el show del 30 de enero aún no hay recinto establecido.

A continuación te compartimos los precios de los boletos, los cuales se podrán a la venta a través de la página oficial de FunTicket.

Diamante: $4,490

Barrera: $3,360

Primer Tendido: $2,240

Segundo Tendido: $1,740

Palcos: $1,240

General: $740

La expectativa por la gira es alta, ya que Junior H se mantiene como uno de los máximos exponentes del regional mexicano y los corridos tumbados, acumulando llenos en sus recientes presentaciones tanto en México como en Estados Unidos.

MF